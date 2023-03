Finală europeană, miercuri, la Timişoara! Intrarea este liberă, dar în limita celor 1.600 de locuri pe care le are sala „Constantin Jude”

Aflată în ultima parte a unui sezon de excepţie, echipa de volei feminin CSM Lugoj joacă astăzi cu trofeul competiţiei Cupa Challenge pe masă. Returul dublei manşe cu Reale Mutua Fenera Chieri este programat cu începere de la ora 18,30 în sala „Constantin Jude” din Timişoara.

Primul meci a fost câştigat de formaţia italiană cu scorul de 3-0. CSM Lugoj vine după o victorie de moral, 3-1 în deplasare cu Rapid Bucureşti, rezultat în urma căruia gruparea din oraşul de pe Timiş şi-a asigurat în premieră prezenţa pe podium – locul al treilea – la finalul sezonului regulat.

„Suntem foarte mulţumiţi de parcursul european, am eliminat echipe din naţiuni cu un volei mai puternic decât cel românesc. Nu putem fi decât satisfăcuţi de modul în care ne-am comportat, ştiam la începutul competiţiei că va fi greu să ajungem în fazele superioare. Italia este o ţară cu echipe care pot câştiga competiţii continentale.

Chieri a pornit ca favorită, dar credem în şansa noastră şi vom lupta pentru ea! Cele două finale în care sunt implicate echipe româneşti în acest sezon reprezintă o dovadă a creşterii voleiului din ţara noastră.

În ceea ce ne priveşte, provenim dintr-un oraş cu tradiţie în volei, care însă nu poate concura cu marile forţe interne şi cu cele de pe plan internaţional. Lugojul este un oraş cu o inimă mare şi cu o primărie care susţine performanţa. Am avut linişte în pregătire şi în organizare, iar perfomanţele obţinute nu sunt întâmplătoare.

Subliniez sprijinul municipalităţii întrucât CSM Lugoj este sprijinit de autorităţile locale. În fiecare an am făcut un pas în faţă, iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără un efort conjugat.

Avem şansa noastră în meciul de la Timişoara, în Italia am cedat în faţa unei săli arhipline, de 4.200 de spectatori. Vom încerca să jucăm bine în retur. Vor veni mulţi oameni şi din Lugoj, prieteni şi sponsori. Mulţumim şi Timişoarei, care ne sprijină cu sala şi cu tot ce poate. Sperăm să fie un mare spectacol, credem în şansa noastră de a răsturna acest rezultat.

Jucăm des, din trei în trei zile, am mers pe patru fronturi, este dificil, mai ales când apar probleme medicale în lot. Suntem foarte mulţumiţi că sâmbătă am câştigat la Rapid şi că am ajuns pe locul al treilea. Este pentru prima dată când încheiem sezonul regulat pe podium. Putem ajunge în semifinalele campionatului, ceea ce ar fi o nouă premieră”, ne-a declarat Dan Brudiu, managerul secţiei de volei de la CSM Lugoj.

Intrarea la meciul de miercuri va fi liberă, dar în limita celor 1.600 de locuri pe care le are sala „Constantin Jude”.

„Sunt convins că vom avea sala plină! De la Lugoj vor veni opt autocare, iar alţi oameni vor face deplasarea cu maşinile personale. Cred că toată sala va fi o galerie”, ne-a mai spus Dan Brudiu.