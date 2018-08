Fabulos! Un timişorean, coleg cu Ronaldo la Juventus

Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timişoara a reuşit mutarea verii în fotbalul juvenil din vestul ţării, relatează Mediafax.

La doar 17 ani, Răzvan Sava a semnat un contract cu Juventus Torino şi va pleca în pregătiri cu echipa de juniori a multiplei campioane din Serie A alături de un alt fotbalistic român, Radu Drăguşin, junior de la Regal Sport Bucureşti.

Sava este component al loturilor naţionale de juniori şi speră să le calce pe urme lui Gianluigi Buffon şi Gianluigi Donnarumma.

Discuţiile cu Juventus au început în urmă cu mai bine de un an, iar pentru a se acomoda cu fotbalul italian el a mers să joace la Pro Sesto Giovanili.

„Se pregătea demult, dar nu eram foarte sigur. Am jucat în liga a patra la Pro Sesto şi am fost cel mai tânăr jucător care a debutat la acest nivel. De acolo m-au văzut câteva echipe. Voi merge la Torino şi plec în cantonament în Canada. Până acum nu am vorbit cu nimeni, doar cu Radu Drăguşin (n.r. – junior de la Regal Sport Bucureşti). Ştiu italiană, cât să mă descurc, ştiu. Mă mut şi cu şcoala”, a povestit Sava pentru ProSport.

Antrenorii săi de la LPS „Banatul” Timişoara au fost Cristian Petcu şi William Harasim.

„Prima dată am fost fundaş şi apoi am trecut ca portar, pentru că mi-a plăcut mai mult. M-a cuprins mai mult portăria. Sper să fiu ca Donnarumma. La Buffon îmi place că are un caracter, nu se opreşte niciodată. Am 1,94 metri, sper să nu mai cresc. În viaţa de zi cu zi nu prea este bine”, a mai spus Răzvan Sava.

În anii trecuţi el a fost convocat la naţionalele U15 şi U16. În această vară ar trebui să facă pasul la U17, dar nu a fost în cantonamentul de luna trecută al lotului naţional.

„Sper să fiu în continuare selecţionat. Nu m-au chemat la ultima acţiune pentru că trebuia să semnez cu Juventus”, a explicat tânărul portar timişorean.

Sursa foto: facebook.com