Expoziţie de artă contemporană, la Gara de Nord din Timişoara

Grupul artistic Avantpost în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021-Capitală Europeană a Culturii pregătește o expoziție multimedia de artă contemporană în Gara de Nord din Timișoara.

Artiștii au ales să expună într-un spațiu alternativ, nu într-o sală de expoziții, ci într-un loc public, plin de simboluri, cu vizibilitate, deschidere și vedere asupra orașului.

„Expoziţia In vitro veritas invită la o meditaţie asupra ambivalenţei şi a naturii realităţilor falsificate. Lipsa de echivoc a expresiei in vino veritas este substituită în titlul propus de o construcţie sintactică contradictorie. In vitro veritas sugerează dubla interpretare a noţiunii de adevăr: adevărul-corespondenţă, ca rezultat al concordanţei vizibile cu realitatea obiectivă, sau adevărul- coerenţă care, deşi fabricat în mod artificial, poate primi valoare absolută atâta timp cât nu intră în contradicţie cu sistemul căruia îi aparţine. Prin urmare, In vitro veritas se referă la adevărul din spatele sticlei transparente, dar şi la adevărul de laborator”, explică Maria Orosan-Telea, curatorul expoziției.

Expoziția va avea loc în perioada 24 octombrie-22 noiembrie în Gara de Nord din Timișoara, la etaj. Ea va putea fi vizitată de luni până sâmbătă, între orele 17-22.

Proiectul este realizat de Asociația T-ACT, în parteneriat cu Asociaţia Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar ”Timişoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019.

Artiștii grupului Avantpost prezenți în expoziție sunt: Aura Bălănescu, Ciprian Chirileanu, Cosmin Haiaş, 13m10j, Livia Mateiaş, Liliana Mercioiu Popa, Sorin Oncu, Renée Renard, Petrică Ştefan, Nicolae Velciov.

Artişti invitaţi: Nemanja Ladic (Serbia), Lőrinc Borsos (Ungaria), Dragan Vojvodic (Serbia).