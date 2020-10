Expoziţia „Later Edit”, la Kunsthalle Bega

Kunsthalle Bega îi aşteaptă pe timişorenii iubitori de artă sâmbătă, 17 octombrie, la ora 18, la vernisajul expoziţiei „Later Edit”, un eveniment organizat de gazde alături de Draft Curatorial Program.

„Expoziția <<Later Edit>> reunește cele 13 proiecte cuprinse în programul curatorial Draft, desfăşurat în Biblioteca Pavilion pe parcursul a doi ani, şi evidențiază o metodă de cercetare curatorială în care etapele premergătoare unei expoziții propriu-zise sunt abordate ca momente stabile și totodată ca elemente ale unui parcurs fluid.

Draft a început în 2018 ca o formă de negociere între situații artistice în curs de cristalizare și soluțiile de prezentare pe care acestea le-au adoptat într-un anumit moment al procesului de producție. Pentru multe dintre proiecte, Draft reprezintă contextul potrivit pentru a-și testa funcționalitatea într-o confruntare reală cu publicul sau pentru a genera lucrarea aflată în stadiu de idee cu ajutorul unei intervenții colective și participative.

<<Later Edit>> reia toate aceste proiecte într-o etapă ulterioară a existenței lor, oferind o imagine simultană, într-un spațiu comun, a lucrărilor acumulate în timp în jurul conceptului de a prezenta idei artistice într-o formă vizuală cu statut intermediar și incert. S-au alăturat acestui demers plastic inedit artiştii Gavril Pop, Teo Papadopol, Ana Maria Szöllösi, Nicoló Filippo Rosso, Tijana Kačarević, Lera Kelemen, George Roșu,Adrian Oncu, Dorian Bolca, Miki Velciov, Bogdan Matei, Ioana Terheș şi grupul

Dreaming About my Unborn Child, alcătuit din Alexandra Satmari, Dona Arnakis, Elena Langă, Ana Maria Szöllösi, Oana Sas, Loredana Ilie, Ludmila Naghi, Maria Ungureanu, Alma Gyovai, Mihaela Vilău, Gabriela Roșca, Sânziana Gheorghe şi Vivien Fritz”, explică Maria Orosan-Telea, curatorul expoziţiei de la Kunsthalle Bega.