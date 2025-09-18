UPDATE. Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Timișoara

Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Timișoara

UPDATE

Pompierii au stabilit că explozia s-a produs în urma unor acumulări de gaze. Incendiul a fost lichidat, iar victima este transportată la spital cu arsuri la nivelul membrelor superioare, feței și toracelui.

Știrea inițială

Pompierii timișeni au fost solicitați să întervină, joi, 18 septembrie, la o explozie urmată de incendiu, într-o locuință pe strada Gheorghe Barițiu din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență 11 pompieri cu 3 autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Din primele informații, este o victimă de sex masculin, conștientă și cooperantă, cu arsuri.

Incediul se manifestă într-o încăpere, fără pericol de propagare.