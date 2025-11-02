Explozie într-un supermarket din Mexic: cel puțin 23 de morți și 11 răniți

O explozie puternică produsă sâmbătă într-un supermarket din orașul Hermosillo, în nordul Mexicului, a provocat moartea a cel puțin 23 de persoane și rănirea altor 11, potrivit autorităților locale. Printre victime se află și minori.

Guvernatorul statului, Alfonso Durazo, a transmis într-un mesaj video că printre victime se numără și copii și a precizat că persoanele rănite primesc îngrijiri medicale la spitalele din Hermosillo.

„Am dispus o anchetă amplă și transparentă pentru a stabili cauzele incidentului și pentru a identifica persoanele responsabile”, a declarat Durazo.

Autoritățile de securitate publică din stat au exclus ipoteza unui atac sau a unui act violent îndreptat împotriva civililor, precizând că explozia nu pare să aibă legături cu criminalitatea organizată, potrivit ABC News.

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a transmis condoleanțe familiilor victimelor într-un mesaj publicat pe platforma X: „Îmi exprim solidaritatea față de familiile și apropiații celor care și-au pierdut viața.”

Cauza exactă a exploziei urmează să fie stabilită de anchetatori.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: El Universal