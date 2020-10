Explozie de îmbolnăviri la nivel național, dar și local: cifrele îngrijorătoare, în Timiș

Un deces și 142 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate ieri, în județul Timiș. Noile cazuri de persoane infectate sunt distribuite astfel: 79 în TiUn deces și 142 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate ieri, în județul Timiș. Noile cazuri de persoane infectate sunt distribuite astfel: 79 în Timișoara, câte șase în Giroc și Dumbrăvița, cinci în Lugoj, patru la Dudeștii Noi, trei la Giarmata, mișoara, câte șase în Giroc și Dumbrăvița, cinci în Lugoj, patru la Dudeștii Noi, trei la Giarmata, două la Jebel, Dudeștii Vechi, Sânnicolau Mare, Moșnița Nouă, Foeni, Șag, Urseni, Variaș, câte unul la Comloșu Mare, Moșnița Veche, Săcălaz, Iecea Mică, Sânmihaiu Maghiar, Sânmihaiu Român, Voiteg, Jena, Chișoda, Gottlob, Lovrin, Butin, Coșteiu, Bacova, Sânandrei, Buziaș, Dragșinești, Biled, Sandra, Satchinez, Secaș, Chevereșu Mare, Petrovaselo.

Rămân active focarele de boală de la Zoppas Sânnicolau Mare, Onamep Lugoj. Acelum, Hella, Rus Savitar, “Salvați Copiii” Timișoara, Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Timișoara.

Ieri, în spitalele timișene COVID-19, erau internați 178 de pacieți dintre care 21 în stare gravă la Terapie Intensivă. Rata de infectare la mia de locuitori în Timiș este de 0,70.

“Tot ce am cerut au fost masca și igiena” Managerul Spitalului de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, a criticat mesajele transmise în spațiul public de persoane publice sau de românii care iau în derâdere măsurile de protecție sanitară, în special purtarea măștii, pe motiv că le încalcă drepturile.

“Noi suntem aici să ne luptăm pentru viața celor care vor să trăiască și vom rămâne aici. În rest, pentru cei care nu cred și care au la rândul lor alți adepți, noi suntem neputincioși în fața lor. Dar, dacă se vor îmbolnăvi, să se trateze cu terapii alternative, să nu încarce sistemul sanitar. Am mulți pacienți care nu au crezut, s-au infectat și, după aceea, astea sunt exemple pozitive, au început să poarte mască și să promoveze sănătatea publică. Sunt și exemple pozitive, dar până nu te confrunți cu boala, sau până nu faci forme severe, zici că totul e o batjocură și iei în derâdere. Tot ce am cerut au fost masca și igiena. Nu am cerut nicio măsură care să blocheze dreptul unei persoane. Putem numi crimă dacă îți respecți dreptul de a nu purta mască, te infectezi, dai virusul altuia sau îl duci acasă la familie și aceia fac forme severe sau mor, îi omori cu bună știință. Ar trebui să se gândească de două ori aceste persoane care nu prea cred sau cred că le sunt limitate drepturile”, a transmis medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babeș” din Timișoara.

COVID-19 la Universitate

O secretară și două îngrijitoare angajate ale Universității de Vest din Timișoara au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus. Au fost luate măsuri de dezinfectare a spațiilor din incinta universitații, iar contacții direcți ai celor trei persoane au intrat în izolare. Totodată, Direcția de Sănătate Publică Timiș a deschis o anchetă epidemiologică.

Peste 3.000 de cazuri noi

Până ieri, pe teritoriul României au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, 113.112 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.130 de cazuri noi de persoane infectate cu SARSCoV–2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 584 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 5.247 de decese Până ieri, 5.247 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

“În intervalul 7 octombrie, ora 10 – 8 octombrie, ora 10 au fost raportate 44 de decese (28 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Iași, Maramureș, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București. Dintre acestea, un deces au fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, două la categoria 50-59 de ani, zece la categoria de vârstă 60-69 ani, 19 la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 la categoria de peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 8.491 de pacienți, internați În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.491. Dintre acestea, 607 sunt internate la ATI”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

2.598.262 de teste

Până ieri, la nivel național, au fost prelucrate 2.598.262 de teste. Dintre acestea, 30.191 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.626 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.565 la cerere. 25.603 persoane, în carantină la domiciliu

Pe teritoriul României, 13.325 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus erau, ieri, în izolare la domiciliu, iar 7.989 de persoane se aflau în izolare instituționalizată. De asemenea, 25.603 persoane se aflau în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se aflau 9 persoane. “În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.865 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 2.421 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

4.385 de sancţiuni

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 4.385 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 593.137 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 3 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal. Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate”, a precizat Grupul de Comunicare Strategică.

6.770 de români, infectați în străinătate

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.770 au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus: 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.999 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, doi în Namibia, patru în SUA, 121 în Austria, 21 în Belgia, șase în Japonia, doi în Indonezia, doi în Elveția, trei în Turcia, doi în Islanda, doi în Belarus, 93 în Grecia, nouă în Cipru, doi în India, doi în Ucraina, șapte în Emiratele Arabe Unite și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. 126 de români au murit în alte state De la începutul epidemiei de COVID-19 și până ieri, 126 de cetățeni români aflați în străinătate (31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia) au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 797 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, șase în Japonia, doi în Indonezia, doi în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.