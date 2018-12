EXCLUSIV! Medicina muncii, metodă de răzbunare într-o şcoală din Timiş

Dezvăluirile făcute de profesorul Boris Telbis cu privire la mușamalizarea neregulilor comise de conducerea liceului din comuna Dudeștii Vechi (vezi articolul „Într-o școală din Timiș, elevii trec clasa nu fiindcă merită, ci pentru că e păcat să rămână repetenți„, publicat în ediția din 21 septembrie a „Renașterii bănățene”) i-au deranjat foarte mult pe cei vinovați. Aceștia au făcut din răzbunare arma lor favorită și și-au propus să scape cu orice chip de profesorul respectiv.

După ce a ieșit cu bine din comisia de disciplină în care a fost băgat de conducerea Liceului Teoretic “Sfinții Kiril și Metodii” – decizia acesteia de diminuare a salariului pe trei luni fiind anulată de Inspectoratul Școlar al Județului (ISJ) Timiș, pe motiv de viciu de procedură -, profesorul de limba engleză, muzică și desen care predă de 18 ani în școala din Dudeștii Vechi a fost pus din nou în situația de a dejuca planurile adversarilor săi principali, directoarea Stanca Velciov și directorul adjunct Iancu Berceanu. Episodul pe care vi-l povestim în continuare este unul halucinant, reprezentând, totodată, o premieră în învățământul timișean.

„Aaa, dumneavoastră…”

Undeva prin luna martie, cadrele didactice ale liceului din Dudeștii Vechi s-au prezentat la controlul de medicina muncii, efectuat, în incinta școlii, de reprezentanții unui cabinet medical care avea contract cu instituția de învățământ, Sigmed Clinics, din Sânnicolau Mare (13 kilometri distanță de Dudeștii Vechi). Profesorul Boris Telbis ne-a povestit cum a fost el „evaluat”: „<Prietenii mei>din școală, Ana Ronkov, Iancu Berceanu, Stanca Velciov au stat foarte mult cu doctorița de la Sigmed Clinics și nu doar că bănuiesc, dar sunt sigur că au influențat-o, că i-au povestit despre mine, că m-au calomniat în toate felurile. Așa încât, când am intrat acolo, ea mi-a zis: <Aaaa, dumneavoastră…>, în condițiile în care ne vedeam prima oară, mă gândeam de unde mă știe?! Se uita foarte încruntată la mine, era clar că fusese influențată.

M-am așezat și prima chestie care m-a întrebat a fost <Sunteți o persoană luptătoare?> Aoleu, de unde, că nici măcar n-am deschis gura?! Era clar că femeia știa de conflictele mele cu Berceanu, Ronkov și restul, era îndoctrinată, era clar că nu face o evaluare obiectivă, ea evalua părerile și calomniile celorlalți despre mine, nu mă evalua pe mine în carne și oase, individul Boris Telbis, ci ce spuseseră alții despre mine”.

Trimis la un nou control

În urma consultației, profesorul Telbis a primit o fișă cu avizul „apt condiționat”, cu care urma să se ducă la un medic psiholog care avea contract cu Sigmed Clinics, pentru a da un nou test. A fost și la respectivul doctor, domnul Telbis susținând că, din atitudinea respectivului, și-a dat seama că fusese și el „îndoctrinat” de adversarii săi și, ca atare, consideră că evaluarea acelui psiholog nu a fost una obiectivă, ci influențată de alte opinii. Totul a rămas cumva în coadă de pește până luna trecută, când directoarea Stanca Velciov și adjunctul Iancu Berceanu i-au cerut profesorului Boris Telbis să prezinte fișa de aptitudine eliberată de un cabinet de medicina muncii din care să rezulte că este apt pentru a-și desfășura activitatea.

Evaluare obiectivă, verdict: apt

Ajuns în Timișoara, în 19 noiembrie, cu alte probleme, Boris Telbis a observat, în momentul în care a ieșit dintr-un supermarket aflat în zona Gheorghe Lazăr, un cabinet de medicina muncii. A intrat, s-a prezentat, a fost consultat mai întâi de o doctoriță la plămâni, inimă, vedere, după care a fost supus, de către alte două doctorițe, unui test psihologic.

La final, verdictul cabinetului de medicina muncii a fost: apt din toate punctele de vedere pentru a-și desfășura activitatea. Mai precis, în urma evaluării psihologice s-a emis avizul prin care Boris Telbis era declarat apt pentru meseria de profesor în „condiții de relaționare interumană și stres neuropsihic”, iar în urma evaluării medicale diagnosticul a fost „clinic sănătos”, astfel că i s-a eliberat fișa de aptitudine cu mențiunea „apt pentru ocupația de profesor”.

Cu alte cuvinte, evaluat obiectiv, fără alte opinii strecurate de diverși „binevoitori”, diagnosticul primit de profesorul Boris Telbis demonstra că nu are nici o problemă de sănătate și că poate preda liniștit în continuare. Diversiunea „prietenilor” lui Boris Telbis nu ținuse, astfel că, în mod normal, lucrurile ar fi trebuit să se oprească aici.

Indicații prețioase

Nu s-a întâmplat însă așa. Directorul adjunct Iancu Berceanu, profesor de geografie, doctorand la Universitatea de Vest și lup carpatic, după cum însuși se definește pe pagina de Facebook, s-a gândit, în infinita sa înțelepciune, că cel mai nimerit lucru ar fi să-i telefoneze… doctoriței de medicina muncii care a îndrăznit să-i încurce socotelile și să îi indice acesteia calea spre „adevăr”. După care, doctorița respectivă, Raluca Mîrza, a primit și un al doilea telefon, de la o colegă de la cabinetul medical din Sânnicolau Mare, Sigmed Clinics, care și-a adus și ea aportul la „luminarea” medicului timișorean…

O conversație telefonică anulează consultația medicală?!

Incredibil, dar adevărat: în urma „instructivelor” discuții avute cu directorul adjunct Iancu Berceanu și cu colega de profesie, doctorița Raluca Mîrza a trimis, în 23 noiembrie, următoarea notificare la școala din Dudeștii Vechi: „În atenția direcțiunii Liceului Teoretic Sfinții Kiril și Metodii. În data de 19.11.2018 s-a prezentat la Cabinetul Medicina Muncii Dr. Mîrza Raluca domnul Telbis Boris Gradimir, în vederea evaluării periodice de medicina muncii. Întrebat de ce nu merge la cabinetul de medicina muncii cu care școala are contract, acesta a declarat că i s-a spus să efectueze examinarea oriunde dorește deoarece școala nu are contract cu un anume cabinet de medicina muncii.

Domnul Telbis a semnat o declarație pe dosarul medical cum că nu se știe în evidență cu boli cronice. În urma evaluării medicale și psihologice a primit avizul APT. Ulterior, ca urmare a discuției telefonice cu medicul de medicina muncii al Sigmed Clinics cu care liceul are contract de colaborare pe parte de medicina muncii, am aflat că domnul Telbis a mințit (n.r. – profesorul Telbis susține că nu a fost așa: „M-a întrebat dacă școala nu are contract cu altă firmă, iar eu i-am spus: <O fi având contract cu altă firmă, dar legea îmi permite să merg la orice cabinet de medicina muncii>. Ea scrie pe hârtia aia că am mințit, dar minte doctorița. Eu i-am spus că legea prevede asta, nu că mi-a spus mie cineva”).

Ca urmare, solicităm ca fișa de aptitudine eliberată de dr. Mîrza Raluca în data de 19.11.2018 să nu fie considerată validă, ci cea eliberată de Sigmed Clinics. Dacă domnul Telbis nu este de acord cu această decizie, vom face o solicitare către direcțiunea liceului în care vom solicita reevaluarea domnului Telbis pe motiv că a mințit. Liceul va înmâna această solicitare domnului profesor, iar dacă nu se prezintă la cabinetul nostru în momentul în care primește solicitarea va fi declarat inapt temporar până la momentul în care se prezintă”.

Așadar, un medic cu experiență, care a consultat un om în carne și oase – ca să-l cităm pe profesorul Telbis -, care a coroborat propriile evaluări cu cele ale medicilor psihologi cu care colaborează, a fost în stare să șteargă cu buretele tot ce a constatat cu propriile-i simțuri în urma unor simple discuții telefonice cu niște indivizi necunoscuți! Stupefiant.

Pus din nou pe drumuri

Bănuim că notificarea doctoriței din Timișoara i-a făcut pe „prietenii” profesorului Telbis să desfacă sticlele de șampanie… Directoarea Stanca Velciov i-a trimis apoi, în 29 noiembrie, domnului Telbis o hârtie prin care-l informa că fișa sa de aptitudine eliberată de medicul specialist de medicina muncii Raluca Mîrza a fost anulată prin adresa menționată mai sus și că, în noile condiții, dumnealui era inapt temporar, potrivit fișei de aptitudine eliberată de cei de la Sigmed Clinics.

De asemenea, profesorului Telbis i se solicita ca, în câteva zile, să prezinte o fișă de aptitudine cu avizul medical apt, altfel urmând să i se aplice prevederile articolului 234, alin. 1 din Legea educației (n.r. acesta spune așa: „Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Sănătăţii”).

Telefonul care trezește la realitate

„Când am văzut că e așa influențabilă și că așa ușor cedează la presiuni, am făcut o contestație pe care urma să o depun la Direcția de Sănătate Publică”, ne-a mărturisit ulterior domnul Telbis, încă șocat de ceea ce i s-a întâmplat. N-a mai fost cazul pentru că în scenă a intrat un prieten – de această dată unul adevărat – al profesorului șicanat, care a pus și el mâna pe telefon și a sunat-o pe doctorița Mîrza. De la aceasta a aflat ce se întâmplase, cum o sunase directorul adjunct Iancu Berceanu și restul poveștii. Indignat de această mârșăvie, prietenul lui Boris Telbis a avertizat-o pe doctorița cea slabă de înger că o va reclama la Colegiul Medicilor Timiș și că va dezvălui totul în presă.

Anularea… anulării

Trezită la realitate și conștientizând gafa enormă pe care o făcuse, doctorița Raluca Mîrza a expediat, în 3 decembrie, o nouă notificare direcțiunii liceului din Dudeștii Vechi prin care își anula… anularea din 23 noiembrie! Știm, vă faceți cruce când citiți, dar e purul adevăr! Doamna doctor le-a scris directorilor liceului, negru pe alb, că nu mai susține ceea ce a scris în adresa din 23 noiembrie și că o consideră nulă, pentru că avizul psihologic și fișa de aptitudine din 19 noiembrie au fost întocmite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, domnul Boris Telbis fiind declarat apt!

Nu știm cum au reacționat „amicii” profesorului Telbis în momentul în care le-a sosit noul răvaș al doctoriței din Timișoara, putem doar să presupunem că s-au întâmplat două lucruri: 1. le-a căzut fața; 2. au spart de nervi sticlele de șampanie deschise cu zece zile înainte… Râdem, glumim, dar ceea ce s-a întâmplat pe ruta Dudeștii Vechi – Timișoara este strigător la cer.

„Am fost sub presiune”

Ieri dimineață, am vizitat-o la cabinetul medical pe doamna doctor Raluca Mîrza și am rugat-o să ne explice cum a putut să-și anuleze propriul diagnostic. Deranjată evident de subiect, doctorița în cauză a încercat să ne explice că „am fost sub presiune și nu am gândit în momentul respectiv”. La întrebarea noastră – „Despre ce presiune a fost vorba?” -, doamna doctor a devenit brusc reticentă: „Nu vreau să discut chestiile astea”. Până la urmă, a admis că „Am auzit și dintr-o parte, și din alta anumite lucruri. M-au sunat și domnul Berceanu, și o doamnă doctor de la Sigmed Clinics”.

Mărturisirea a continuat: „Eu nu știu ce este la acea școală. Mi-a spus (n.r. – Iancu Berceanu) că a fost vorba despre niște incidente cu copii, cu televiziune, cu nu știu ce, că a fost declarat inapt… Eu, când am auzit de copii, m-am panicat, că și eu am copil, mi-am zis <Aoleu, ce-am făcut?>”. După câte se pare, directorul adjunct Iancu Berceanu o „informase” pe doctorița Mîrza despre reportajul TV din această vară (amintit și în articolul nostru din septembrie), în care, fără să i se dea numele, ci precizându-se doar materiile pe care le predă, au fost redate unele acuzații făcute la adresa profesorului Telbis de către câțiva părinți și elevi, la care au achiesat directorul adjunct al școlii, Iancu Berceanu, și primarul Bono Cucalan. Până la urmă, acele acuzații au rămas doar în stadiul de subiect de reportaj, dar, din câte se vede, sunt repuse pe tapet ori de câte ori este nevoie…

Revenim la discuția noastră cu doamna doctor Mîrza, aceasta recunoscând că „Eu sunt de vină pentru prima hârtie pe care am trimis-o, că nu am vorbit mai înainte cu un jurist și am făcut-o fără să gândesc. Dar prin a doua hârtie am anulat prima hârtie”. Așa cum a precizat și în adresa prin care a încercat să-și repare gafa, doctorița este acum fermă pe poziție: „Eu, din ce am în dosarul medical (n.r. cel privindu-l pe Boris Telbis), nu am de ce să nu-mi mențin verdictul de apt!”.

L-am supărat pe lupul carpatic din Dudeștii Vechi

L-am sunat, tot ieri, și pe directorul adjunct Iancu Berceanu, solicitându-i un punct de vedere referitor la povestea de mai sus.

După ce ne-a acuzat că i-am interpretat declarația precedentă, pe care am prezentat-o în articolul din septembrie, și că am scris în ziar ce am vrut, domnul Berceanu ne-a precizat răspicat că nu dorește să discute cu noi și ne-a transmis să nici nu-l mai sunăm vreodată.

OK, acum nu e un capăt de țară că lupul carpatic din Dudeștii Vechi s-a supărat pe noi, s-au mai supărat și alții, că adevărul doare, noi mergem mai departe…

Șicane duse la extrem

Am precizat și în articolul precedent, accentuăm acum: atâta vreme cât niciunul dintre cei care îl arată cu degetul pe profesorul Boris Telbis nu este în stare să prezinte – în plină explozie a înregistrărilor video și audio din școli! – vreo probă concretă (în afara unor mărturii care pot conține fapte reale sau inventate), care să-l incrimineze pe omul acesta, nu avem nici un motiv să nu îi dăm crezare domnului Telbis, când susține că este șicanat și hărțuit pentru că nu vrea să stea în poziție de drepți în fața decidenților din comună.

Iar povestea halucinantă pe care ați citit-o arată până unde pot merge șicanele și hărțuielile la Dudeștii Vechi.