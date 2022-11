Elev de clasa a 8-a, înjunghiat de mai multe ori de un coleg, într-o pauză

Un elev în vârstă de 14 ani şi-a înjunghiat, marți, un coleg de clasă într-o școală din Galați.

Între cei doi ar fi izbucnit un conflict în pauză.

Victima, un copil de 13 ani a ajuns la spital. Totul s-a petrecut marți, în jurul prânzului, în Școala Gimnazială de lângă Movileni, o comună aflată în proximitatea orașului gălățean Tecuci.

Conflictul a izbucnit între doi copii de 13 şi 14 ani. Apelul la 112 a fost făcut de directorul școlii.

„Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tecuci care au ajuns în scurt timp la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă și au stabilit faptul că, în jurul orei 10:50, în pauza dintre orele de curs, a izbucnit un conflict spontan între doi elevi, de 13, respectiv 14 ani, din clasele a VII-a și a VIII-a, ambii cu domiciliile în comuna Movileni”, a transmis IPJ Galați.

În timpul conflictului dintre cei doi, elevul de 14 ani ar fi scos un briceag și l-ar fi înjunghiat pe celălalt copil de mai multe ori în abdomen și în antebraț.

Copilul de 13 ani a fost a fost transportat la Spitalul de Copii din Galați, unde a rămas internat pentru a primi îngrijiri medicale.

In cauza a fost constituit dosar penal in care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violente.

La acest moment se analizează oportunitatea schimbării încadrării juridice a faptei in tentativa la infracțiunea de omor, împrejurare in care dosarul va fi preluat de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, scrie digi24.ro.