Dr. Sorin Dema, șeful Clinicii de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara: „Bolnavii de cancer merită condiții bune de diagnosticare și tratament”

De aproape un an, subiectul temutului coronavirus a acaparat aproape integral discuțiile referitoare la domeniul Sănătății din România.

Au intrat astfel într-un nedorit con de umbră alte probleme, unele cu adevărat grave din acest sector vital.

Nici Timișoara nu a făcut excepție de la acest trend național, dar poate că, încet-încet, ar trebui să ne îndreptăm din nou atenția spre stări de fapt care necesită, de prea mult timp, găsirea unor soluții. Cum ar fi, de exemplu, cea în care se găsește oncologia timișoreană.

Municipiu mare, reședință de județ, denumit chiar Capitala Banatului, cu o prezență constantă în topul celor mai dinamice și bogate orașe ale României, Timișoara a fost lipsită de o instituție spitalicească la care ar fi avut de mult timp dreptul: un Institut Oncologic.

„Prima dată am auzit vorbindu-se despre un astfel de institut în anul 1984 și, din păcate pentru noi, ca oraș, și acum tot la stadiul de vorbe suntem”, afirmă doctorul Sorin Dema, șeful Clinicii de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

„Avem patru clinici de oncologie de stat, respectiv Radioterapia – pe strada Mărăşeşti, în centru, Oncologia medicală – pe bulevardul Victor Babeş, în fostul internat al unui liceu, Chirurgia Oncologică şi Hematologia – ambele pe strada Gheorghe Dima, la Clinicile Noi. Patru specialităţi, trei locaţii.

Or, oncologia înseamnă muncă de echipă, trebuie să ai secţiile împreună. Dar, ca şi cum nu ar fi suficient că nu suntem toţi sub acelaşi acoperiş, clădirile în care ne desfăşurăm activitatea sunt departe de ceea ce ar trebui să fie spitalele.

Nu aș vrea nici o clipă să se creadă că eu cer condiții bune pentru medici şi pentru personalul medical, nu, eu vreau ca pacienţii mei să beneficieze de un loc în care poată să fie diagnosticaţi şi trataţi fără a fi plimbaţi de la o secţie la alta.

Gândiţi-vă doar la faptul că bolnavii internaţi aici pe secţie care fac radioterapie trebuie să ajungă de la noi de pe strada Mărăşeşti la Clinicile Noi, unde se află aparatele. Unii merg pe jos, dar avem şi bolnavi care nu se pot deplasa singuri și trebuie duşi cu maşina. I se pare cuiva firesc să pui un bolnav de cancer aşa de drumuri, fie vară fie iarnă, ca să poată fi tratat? Nu e şi aşa atât de greu pentru aceşti oameni, pentru familiile lor?”

În opinia medicului Sorin Dema, o primă soluție ar fi mutarea, într-o singură locație, a celor patru clinici de stat de Oncologie din Timișoara.

„Sigur, un Institut Oncologic la Timișoara ar fi, pentru mulți dintre noi, un vis împlinit, dar ridicarea de la zero a unei astfel de instituții spitalicești durează, în opinia mea, în jur de 5-7 ani.

În schimb, mutarea noastră s-ar putea face într-un termen de, zic eu, un an- un an și jumătate, de aceea consider oportun un demers, alături de colegii mei, prin care să îl invităm pe domnul primar în toate secțiile de Oncologie din Spitalul Municipal.

Sunt convins că aceste vizite, la fața locului, grăitoare cât mii de cuvinte, îl vor convinge de faptul că bolnavii de cancer, nu doar ai Timișoarei, pentru că aici tratăm pacienți și din alte județe, merită condiții bune de diagnostic și tratament”, mai spune doctorul Sorin Dema.