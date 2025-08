Două adolescente din Banat pornesc într-o aventură de 1.400 km pe bicicletă.

Pe 4 august, două tinere curajoase, Luisa Lagos Guillen și Tabita Mihuț, ambele în vârstă de 16 ani, vor porni într-o călătorie spectaculoasă pe bicicletă, străbătând întregul traseu Via Transilvanica – 1.400 km de la Drobeta-Turnu Severin până la Putna, în doar 30 de zile!

Sub genericul ”Aventuri pe 2 roți”, Luisa și Tabita vor traversa patru regiuni istorice și zeci de sate autentice, cu scopul de a inspira tinerii să redescopere România profundă și să creadă în visurile lor.

Cele două fete vor fi însoțite de un ciclist adult, care le va oferi suport tehnic și logistic pe parcursul traseului.

„Vrem să simțim România din plin, să ascultăm, să învățăm, să inspirăm și să arătăm că oricât de tânăr ești, poți porni la drum cu inima deschisă și să-ți urmezi visul.“ – spun Luisa și Tabita.

Luisa Lagos Guillen locuiește în Oțelu Roșu, Caraș-Severin. Este pasionată de ciclism și implicată civic în comunitate, organizând tabere și ture cicliste pentru copii și tineri, iar Tabita Mihuț, din Marga, Caraș-Severin, iubește natura și muntele încă din copilărie.

Practică ciclism montan, alpinism și alte sporturi de aventură.

Proiectul ”Aventuri pe 2 roți” este susținut de RO Bike Valley, Decathlon România și Fundația Comunitară Timișoara, promovând mobilitatea activă și implicarea tinerilor.

Alin Ușeriu, fondatorul Via Transilvanica, susține cu entuziasm inițiativa: „Mi-e tot mai clar, cu fiecare pas pe Via Transilvanica, că drumul acesta trebuie să fie plin de oameni tineri. Le-am îndemnat să pornească și să mă ajute să promovăm Via Transilvanica pe bicicletă.“

Pentru cei care doresc să contribuie la această aventură, donațiile pot fi făcute în conturile: cont în lei: RO27BTRLRONCRT0CY5771701; cont în euro: RO71BTRLEURCRT0CY5771701

Titular: Guillen Lagos Luisa

Pe rețelele sociale, ”Aventuri pe 2 roți” va documenta zilnic traseul, cu povești, imagini și reflecții din inima României. Călătoria Luisei și Tabitei este un manifest pentru curaj, natură, autenticitate și o Românie vie.

caon