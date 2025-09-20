Dominic Fritz încă așteaptă cetățenia română

Președintele USR, Dominique Fritz, spune că încă așteaptă să primească cetățenia română, Autoritatea având, în prezent, cam 50.000 de dosare nerezolvate.

Întrebat despre cererea sa pentru a primi cetățenia română, Fritz a spus, sâmbătă, că a depus dosarul în iulie anul trecut, după ce a îndeplinit precondițiile pentru a putea primi cetățenia română.

Dosarul încă nu s-a finalizat, spune primarul Timișoarei.

„Cred că a fost un termen chiar acum o săptămână, dar a fost al patrulea termen, dacă nu mă înșel, și așteptat numai să văd ce s-a decis în acest termen și dacă nu mă înșel, atunci voi primi încă un termen din care se va analiza acest pdosar. Este o poveste care doar arată cât de blocate sunt multe instituții publice din România”, spune Fritz.

Potrivit acestuia, Autoritatea pentru Cetățenie are momentan cam 50.000 de dosare nerezolvate și încă nu s-a rezolvat niciun dosar de anul trecut.