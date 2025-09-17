„Dinți de lapte”, al doilea lungmetraj de ficțiune scris și regizat de Mihai Mincan, prezentat în avanpremieră la TIFF Timișoara

După premiera mondială de la prestigiosul Festival de Film de la Veneția, lungmetrajul românesc „Dinți de lapte” / „Milk Teeth”, scris și regizat de Mihai Mincan, va fi proiectat în avanpremieră în România la TIFF Timișoara.

La proiecție vor fi prezenți regizorul Mihai Mincan și actorul principal, Igor Babiaș, anunță miercuri organizatorii evenimentului.

Filmul, selectat și în competiția Festivalului de Film de la Toronto (TIFF), va fi proiectat duminică, 21 septembrie, de la ora 15:00, la Cinema Studio Timișoara.

Acțiunea filmului este plasată la finalul anilor ’80 și urmărește povestea Mariei, o fetiță de 10 ani dintr-un oraș de provincie, al cărei echilibru este zdruncinat de dispariția surorii sale mai mari.

TIFF Timișoara (18–21 septembrie), eveniment organizat de realizatorii Festivalului Internațional de Film Transilvania, se află la a doua ediție și include filme în premieră și avanpremieră, cine-concerte, proiecții aniversare, secțiuni educaționale și întâlniri cu regizori și actori.