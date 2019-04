Din ciclul „Aici sunt banii dumneavoastră”: au plecat în vizită de lucru în China și au ajuns în vacanță de lux în Dubai

Celebrele cursuri de perfecționare la mare și la munte cu care instituțiile publice își cadorisesc angajații sunt deja depășite.

Cheltuirea banului public a trecut într-o nouă etapă: transformarea așa-ziselor vizite de lucru și schimburi de experiență în vacanțe de lux pe toate meridianele globului. Sub pretextul că merg să ia notițe de la alții mai evoluați, “specialiștilor” noștri numai la conspectat nu le stă capul, ci la cum să bifeze cât mai multe destinații care de care mai exotice.

În vizită de lucru în China

Un control al Camerei de Conturi Timiș (CCT) efectuat în decembrie 2018 la SC Piețe SA, societate al cărei acționar unic este Consiliul Local Timișoara, a scos la suprafață detalii inedite cu privire la o deplasare în China, în urmă cu trei ani, a celor mai importanți trei oameni din entitatea auditată.

Prin hotărârea nr. 32/28.06.2016, Consiliul de Administrație al SC Piețe SA a aprobat participarea la Congresul WUWM (World Union of Wholesale Markets) din luna septembrie 2016 (data plecării 18.09.2016, ora 15 – data întoarcerii 2.10.2016, ora 19), în China, a domnilor Victor Ștefan – director general, Petre Ulucian – director economic și Odon Agoston – președintele Consiliului de Administrație.

„Specialiștii” din consiliile de administrație văd lumea pe gratis

Înainte de a continua, o paranteză: dacă deplasarea directorului general și a directorului economic la o conferință pe tema piețelor de gros nu sare în ochi, în schimb, cooptarea președintelui CA nu are nici o justificare coerentă.

De regulă, prezența în consiliile de administrație ale diverselor entități aflate sub patronajul instituțiilor publice nu reprezintă nimic altceva decât o sinecură care le aduce piloșilor niște bani în buzunar, nu exprimă o recunoaștere a competențelor în domeniile respective.

Domnul Odon Agoston n-avea nici în clin, nici în mânecă cu piețele, prezența dumnealui în delegație nu avea nici un rost, nu făcea decât să mărească inutil nota de plată.

De altfel, domnul Agoston nici nu mai este prezent, la ora actuală, în Consiliul de Administrație al SC Piețe SA, dumnealui aterizând, de ceva vreme, într-un alt consiliu de administrație, din cu totul alt domeniu de activitate: cel al… aeroportului din Baia Mare!

De la piețele de gros la avioane, asta da polivalență… Și încă un detaliu: cu un an înaintea deplasării în China, SC Piețe SA trimitea o altă delegație, și mai numeroasă, la Barcelona, pe lângă directorul general și cel economic participând la „acțiune” toți cei cinci membri ai consiliului de administrație… Am închis paranteza, revenim la subiect.

Cu actele pe masă

Auditorii CCT au descoperit în contabilitatea societății mai multe documente emise de un operator de turism: factură în valoare de 21.634 lei reprezentând servicii de cazare pentru deplasarea în China, la Congresul WUWM din Changsha (13 nopți); factură în valoare de 18.430 lei reprezentând bilete de avion extern pe ruta Budapesta – Shanghai – Changsha – Budapesta; factură în valoare de 4.689 lei reprezentând servicii de transport Timișoara – Budapesta – Timișoara, servicii transport aeroport Changsha, servicii transport aeroport Shanghai, servicii transport aeroport Dubai; factură în valoare de 1.102 lei pentru servicii de cazare în Budapesta.

Societatea le-a asigurat celor trei înalți reprezentanți ai săi și diurnă în valoare de 38 de dolari pe zi, adică 570 de dolari de persoană pentru 15 zile (perioada 18 septembrie – 2 octombrie 2016).

În traducere, cei trei s-au deplasat din Timișoara la Budapesta, de aici au zburat către Shanghai, făcând o escală la Dubai, fiindcă nu există un zbor direct Budapesta – Shanghai, iar din Shanghai au luat un nou avion către orașul unde s-a desfășurat congresul, Changsha. La întoarcere, ruta ar fi trebuit să fie identică. Doar că n-a fost.

Decontare în orb

Conform raportului de control, SC Piețe SA nu a prezentat auditorilor documente din care să rezulte perioada desfășurării congresului WUWM, respectiv un program al activităților care să conțină perioada și locul de desfășurare a acțiunii, alte acte și documente doveditoare care să ateste participarea efectivă a persoanelor în cauză la congres.

În aceste condiții, în lipsa documentelor justificative, auditorii au căutat ei înșiși informații pe internet, descoperind pe site-ul asociației WUWM că acel congres la care au participat cei trei timișoreni s-a desfășurat în perioada… 21-23 septembrie 2016 la Changsha (China). Adică trei zile, nu 13, așa cum figura pe factura reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare!

Ca atare, auditorii au concluzionat că, dacă data încheierii congresului a fost 23 septembrie 2016, nu se justifică decontarea cheltuielilor pentru perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2016, respectiv cazarea și diurna pentru șapte nopți/zile, luând în considerare că perioada de întoarcere trebuia să fie în intervalul 24– 25 septembrie 2016, adică două zile, similar cu perioada plecării. Pe cale de consecință, dacă prețul celor 13 nopți de cazare a fost de 21.634 de lei pentru toate cele trei persoane, atunci pentru cele șapte nopți aferente perioadei 26 septembrie – 2 octombrie 2016, SC Piețe SA a efectuat plăți nejustificate cu cazarea în sumă de 11.649 lei. De asemenea, auditorii au notat în raport că nu este justificată nici diurna pentru cele șapte zile, în sumă totală de 3.177 lei.

Din actele și documentele puse la dispoziție auditorilor, aceștia au concluzionat că SC Piețe SA a procedat la decontarea unor cheltuieli cu deplasarea la Changsha (China) fără existența unor documente care să justifice necesitatea deplasării, durata și scopul deplasării, ce anume sunt mandatați să facă cei care sunt delegați (note de fundamentare, un deviz estimativ al cheltuielilor/deplasare, invitații de participare etc.), documente privind transportul din care să rezulte ora și ziua plecării/întoarcerii, mijlocul de transport, documente privind cazarea, din care să rezulte unitatea de cazare, numărul de nopți de cazare, persoanele cazate, perioada etc., informații care sunt strict necesare pentru decontarea cheltuielilor, potrivit prevederilor legale, un raport de activitate la întoarcere despre activitatea întreprinsă pe durata deplasării.

Cu alte cuvinte, “vizita de lucru” în China a celor trei șefi ai SC Piețe SA nu a fost susținută de nici un document justificativ, decontarea sumelor cheltuite făcându-se cu ochii închiși…

Vizita de lucru se decontează, huzurul, nu

Pare evident faptul că acel congres din China a fost doar pretextul pentru ca delegația timișoreană să ajungă, de fapt, într-una dintre cele mai râvnite destinații turistice de pe glob, Dubai.

Doar că acum, banii cheltuiți acolo (circa 15.000 de lei în cele șapte zile) trebuie să reintre în conturile SC Piețe SA, recuperarea acestui prejudiciu precum și extinderea verificărilor asupra tuturor deplasărilor efectuate în perioada 2016-2018 de către personalul entității și recuperarea cheltuielilor nelegale fiind măsurile dispuse de Camera de Conturi Timiș în sarcina conducerii societății patronate de Consiliul Local Timișoara.

Argumente șubrede

Chestionat de auditori cu privire la aspectele prezentate mai sus, Victor Ștefan, directorul general al SC Piețe SA, a precizat:

„În legătură cu deplasarea în China, diurna a fost calculată greșit, iar referitor la decontarea transportului la Dubai nu a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului de Administrație deoarece este o escală și nu am considerat necesar aprobarea acesteia”.

La rândul lor, auditorii au demontat lejer argumentele domnului Ștefan: “Referitor la deplasarea în China – via Dubai, răspunsul prezentat de către directorul general nu a fost susținut de acte și documente din care să rezulte cu ce cursă a fost efectuat transportul în Dubai, biletele de avion, numărul și locația escalelor la care se face referire”.

Escala s-a transformat în vacanță

Ce susține directorul general al societății – și anume că popasul în Dubai a reprezentat doar o escală – poate fi valabil, așa cum am și arătat mai sus, cu privire la călătoria spre China, când, într-adevăr, zborul spre Shanghai nu putea fi făcut dintr-odată, ci pe bucăți.

Dar apoi, după ce acea conferință din China și-a consumat cele trei zile de dezbateri, perioada de șapte zile petrecută, la întoarcere, în exclusivistul Dubai nu mai poate fi numită escală, ci vacanță. Și încă o vacanță de invidiat.

Autogol pe Facebook

Ceea ce reiese, de altfel, și din pozele postate pe Facebook, în septembrie 2016, în direct din Dubai, de unul dintre cei trei membri ai delegației, Odon Agoston! Omul nu s-a putut abține de a se lăuda prietenilor cu peisajele de vis în care ajunsese, așa că și-a marcat un autogol de toată frumusețea… În comentariile aferente pozelor în care apare alături de soția sa (!) – și dumneaei se afla tot în vizită de lucru, nu-i așa? -, domnul Agoston îi explică unui amic că este primul… concediu după trei ani pe sec!

„Nu există așa ceva!”. Ba există…

Vineri i-am contactat pe cei trei membri ai delegației și i-am rugat să explice cum a fost cu deplasarea din 2016 în China și Dubai. Mai întâi l-am sunat pe directorul general Victor Ștefan, care ne-a spus că se află la volan și că ne roagă să-l sunăm mai târziu. Așa am și făcut, dar între timp am vorbit cu ceilalți doi domni.

Conversația cu domnul Odon Agoston a avut două părți: una înainte de urcarea în avionul care îl aducea de la București la Timișoara, iar a doua după aterizare. Prima parte a dialogului a sunat cam așa:

„– Cum se explică decontările acelea pe mai multe zile decât durata deplasării și a congresului din China, inclusiv zilele petrecute în Dubai?

– Cei de la Curtea de Conturi n-au înțeles că nu poți ajunge în China decât cu escală în Dubai. Și la dus, și la venit am făcut escală în Dubai, cei de la Curtea de Conturi nerecunoscând diurna și cazările din Dubai.

– Da, asta am înțeles. Altceva e mai greu de înțeles: de ce s-a făcut decontare pe 15 zile, din moment ce congresul a ținut trei zile?

– N-au fost 15 zile…

– Păi așa scrie în raportul de audit, pornind de la datele din contabilitatea SC Piețe SA. Dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră n-ați fost în 2016 în Dubai?

– Ba da, am fost cu toții, dar am avut doar două zile de cazare, cât am făcut escală, una la dus, una la întors.

– Bun, dar dumneavoastră ați fost și cu soția…

– Nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat!

– Păi din pozele pe care le-ați pus pe pagina dumneavoastră de Facebook asta reiese…

– Când?!

– În septembrie 2016.

– Nu există așa ceva, credeți-mă că nu există!”.

Omul și-a cerut apoi scuze și ne-a explicat că trebuie să se urce în avion, urmând să continuăm discuția când ajunge la Timișoara.

Într-adevăr, domnul Agoston ne-a sunat după două ore și am mai discutat una-alta:

„- Este o decizie de impunere, am dat deja banii înapoi, vă pot trimite chitanțele! Dacă așa a considerat Curtea de Conturi, eu am returnat banii.

– Păi nu că a așa a considerat Curtea de Conturi, dar dumneavoastră ați stat în Dubai atâtea zile…

– Nu vreau să intru în polemică, știți foarte bine că la deplasările astea, într-adevăr… eu îmi asum, când ne-am întors din China am stat două zile în Dubai… Știți cum e, aici lucrurile sunt discutabile…

– Nu știu ce e discutabil, din moment ce dumneavoastră aveți poze pe Facebook în care spuneți că sunteți în concediu în Dubai, în septembrie 2016, chiar îi răspundeți unui prieten de pe Facebook că e primul concediu după trei ani…

– Nu există așa ceva, eu vă pun Facebook-ul meu la dispoziție…

– OK, vă trimit eu capturile foto pe care le-am făcut de pe pagina dumneavoastră de Facebook, ca să nu discutăm în contradictoriu„.

I-am trimis pozele pe whatsapp, domnul Agoston le-a văzut și gata. N-a urmat nici un alt telefon, nici un alt comentariu. Nici nu mai era cazul.

„Se recuperează banii și nu e nici o problemă”

Am trecut la următorul, domnul Petre Ulucian, directorul economic al SC Piețe SA:

„- Cum explicați că s-au decontat 13 nopți de cazare în China, în condițiile în care congresul a ținut doar trei zile? Ați fost în vacanță și în Dubai, așa cum reiese din raportul Curții de Conturi?

– În raportul Curții de Conturi spune că suma se va recupera, exact cum trebuie să se recupereze. În Dubai s-a făcut o escală, nu s-a aprobat, se plătește suma și asta e tot, nu s-a întâmplat nimic.

– Stați puțin, escala este una și faptul că s-au decontat în plus șapte zile este cu totul altceva…

– Nu, s-a stat mai mult pentru că, la întoarcerea de la congresul din Changsha, am mers cu toții la piața de gros din Shanghai, toată lumea a fost acolo, toți colegii noștri. Avionul de-acolo a plecat, din Shanghai, spre Changsha. La întoarcere, toți colegii care sunt în Uniunea Mondială a Piețelor de Gros s-au oprit la piața de gros din Shanghai. Aici a fost toată problema, că nu s-au prevăzut pentru decontare decât numărul de zile de la congres, dar banii se recuperează și nu e nici o problemă.

– Deci n-ați fost deloc în Dubai.

– Am fost doar în escală.

– Toți cei trei membri ai delegației ați fost doar în aeroportul din Dubai, da?

– Nu, pentru că n-am avut avion. Ne-am cazat în Dubai și banii ăia îi dăm înapoi, nu-i nici o problemă.

– Și cât timp v-ați cazat în Dubai?

– O noapte a fost cazarea în Dubai, nu mai țin minte, că a fost în 2016…

– Dumneavoastră ați fost împreună cu soția?

– Nu.

– Dar domnul Ștefan?

– Nu. Noi trei am fost, președintele Consiliului de Administrație, directorul general și eu.

– Deci nimeni n-a fost cu familia?

– Nu.

– Atunci de ce domnul Agoston are poze pe Facebook, cu soția, la Burj Al Arab, în Dubai, exact în acea perioadă, septembrie 2016?

– Nu știu să vă spun… De ce nu-l întrebați pe dânsul, de ce mă întrebați pe mine?

– Eu îi întreb pe toți. Dar dacă spuneți că n-a fost nimeni cu soția, iar eu găsesc poze cu domnul Agoston și soția…

– Nu știu… Întrebați-l pe dânsul…

– OK, deci susțineți în continuare că a fost vorba doar de o escală în Dubai, nu de plajă, magazine și distracție…

– Nu, nu, a fost deplasarea la congres, se recuperează banii și asta e tot…”.

„Nimeni n-a fost cu soția!”. Serios?

În sfârșit, am reușit să discutăm și cu directorul general Victor Ștefan, dumnealui sunându-ne după câteva ore de la primul nostru apel:

„- Cum explicați decontările pe 15 zile, în condițiile în care congresul din China a ținut doar trei zile?

– S-a zburat de la Budapesta, la Dubai a fost escală, apoi la Shanghai, de-acolo la Changsha, aici a fost congresul, apoi din nou la Shanghai, acolo am vizitat piața de gros, după-aia la Budapesta.

– Bun, dar nu ies la numărătoare zilele acelea în plus…

– Da, probabil am stat o zi sau două în plus la Shanghai…

– OK, haideți să vă întreb direct: ați fost câteva zile în Dubai să vă distrați sau nu?

– Nu, categoric nu!

– Deci n-ați fost nici dumneavoastră cu soția, nici domnul Ulucian cu soția, nici domnul Agoston cu soția.

– Nimeni n-a fost cu soția!

– Deci a fost o vizită de lucru…

– Corect.

– Cum se explică atunci faptul că domnul Agoston a pus poze pe Facebook în care apare alături de soție la Dubai, în septembrie 2016?

– Treaba lui… Probabil că a fost după sau înainte, habar n-am… Eu n-am fost cu soția”.

Ăsta e doar un exemplu care arată cum se aruncă banii pe fereastră la entitățile publice, situații precum cea de față sunt o puzderie.

Înmulțiți 15.000 de lei cu sute sau chiar mii de cazuri identice și veți ajunge la sume deloc de neglijat.

Iar principiul după care se acționează l-ați văzut: dacă ne prind, dăm banii înapoi și asta e, nu s-a întâmplat nimic. Ura și la gară!