Dezvăluire-bombă! Nicolae Robu îi nominalizează pe securiștii cu care a lucrat

Nicolae Robu a făcut o mărturisire neașteptată. La ceas de seară, când becurile aprinse din Timișoara luminează nu doar străzile, ci și sufletele, fostul primar ne-a transmis un mesaj-bombă. Reacția vine în urma articolului ”Cine îi dă Nas(leu) lui Ionuț?”, publicat zilele trecute în „Renașterea bănățeană„.

Iată mesajul transmis de Robu prin sms:

”Sunteti <tare>, d-le Florescu. Off the record, eu vă spun sincer – pt că știti că vă apreciez -: ”I-am luat aproape si pe dl Chirilă și pe dl Nasleu tocmai pt că au lucrat în servicii si am considerat că voi fi mai protejat de ilegalități, fie și doar prin frica indusă -îmi ziceam eu- în cei cu tentații spre așa ceva, în ideea că nimeni nu poate exclude ca ei să fie încă activi – fie și doar part-time-, cum nici eu n-am exclus lucrul acesta niciodată. Nu l-am exclus, dar eu n-aveam absolut nimic de ascuns, pt că se pare că eu sunt un unicat (indezirabil, tocmai pt asta)”.

Persoanele la care face referire sunt Alexandru Chirilă și Ioan Nasleu, ambii foști consilieri ai lui Robu.

Între ei există, însă, o mare diferență. În timp ce Nasleu a afișat în ultima vreme o verticalitate dusă la extrem, în care i-a transmis fostului primar că îi rămâne fidel chiar și după ce nu mai este în funcție (poziție care i-a adus destule aprecieri), Alexandru Chirilă poate fi considerat un lider incontestabil al baletului în materie de consultanță: a fost sfătuitor pentru Constantin Ostaficiuc, Nicolae Robu, Titu Bojin și Sorin Grindeanu.

Ciudat cum de încă nu a auzit Dominic Fritz de el…