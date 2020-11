Carantinarea Timișoarei, o măsură dureroasă

Conform declarațiilor făcute, joi, de primarul Dominic Fritz, „situația la Timișoara privind pandemia e îngrijorătoare, avem o rată de peste opt la mia de locuitori. Dincolo de indicele de trei, nici nu mai avem pârghii să subliniem gravitatea situației și noi suntem la peste opt. Avem peste 200 de cazuri pe zi și suntem în creștere. Dacă va intra sau nu Timișoara în carantină, îmi pun și eu întrebarea încă de la depunerea jurământului de primar.

Am luat carantina în calcul din prima zi de după jurământ. E o măsură dureroasă, dar cu cât o luăm mai repede, cu atât e mai bine. Nu vreau să împingem decizia în viitor, pentru că prelungim agonia. Dar nu e decizia mea, se face pe baza analizelor DSP și până acum nu au ajuns la concluzia că trebuie carantină. Cred că măsura trebuie să fie pe masă și nu trebuie să ne ferim să o luăm.

Eu sper să nu fie și motive politice pentru întârzierea deciziei. Este o listă de 10-12 criterii, nu e doar rata de infectare, este și ponderea persoanelor în vârstă, de exemplu, iar Timișoara e un oraș mai tânăr. Eu nu am acces la aceste analize și nu pot și nu vreau să iau singur aceste decizii, dar cred că e foarte important să nu ne păcălim. Carantinarea nu trebuie să fie un subiect tabu, ci trebuie să fie pe masă pentru Timișoara și pentru toată zona metropolitană”.

În privința paturilor ATI Covid, Dominic Fritz a declarat că nu mai există nici unul în tot județul.

„Se încearcă transferul în alte județe. A fost o situație foarte frustrantă cu TIR-ul mobil care s-a stricat. S-a stricat după o zi și nu îl putem folosi. Medicii din spitale fac tot ce se poate, noi am adus cinci ventilatoare în plus la Spitalul Victor Babeș. Ca să degrevăm paturile ATI trebuie să suplimentăm paturile non-ATI cu o sursă de oxigen.

Soluția cea mai simplă sunt concentratoarele de oxigen, am cumpărat 85. Avem un proiect cu societatea civilă pentru a cumpăra concentratoare și a le da oamenilor acasă ca să aibă acces la oxigen. Sunt mici aparate care îi ajută pe oameni să respire. Situația din secțiile ATI este gravă. Am vorbit cu medici ATI care îmi spun că din 10 pacienți din ATI reușesc să salveze unul-doi. Trebuie să facem tot posibilul să oprim creșterea și fiecare cetățean are o responsabilitate. Cred că fiecare ar trebui să se autocarantineze, să stea acasă cât de mult se poate”, a mai spus primarul Timișoarei.