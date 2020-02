Derby pe stadionul „Dan Păltinişanu”

Politehnica Timişoara va debuta în sezonul oficial de primăvară cu un meci contra Rapidului. Partida se va disputa duminică, de la ora 11, pe stadionul „Dan Păltinișanu”.

Toţi jucătorii aflaţi la dispoziţia antrenorului Octavian Benga sunt apţi din punct de vedere medical.

După ce în etapa trecută a stat din cauza retragerii fostei prim-divizionare Daco-Getica Bucureşti, Politehnica va avea parte de un derby al galeriilor înfrăţite şi al unor cluburi de mare tradiţie.

Rapid a renăscut din propria cenuşă, după desfiinţarea din 2016, iar acum se luptă pentru promovarea pe prima scenă fotbalistică. În runda precedentă, echipa antrenată de Daniel Pancu a remizat, scor 0-0, cu Turris-Oltul Turnu Măgurele. În tur, Rapid s-a impus cu 1-0.

La partida de duminică, spectatorii vor primi un program de meci special, de 16 pagini.

„Este un meci important pentru noi deoarece este primul oficial după o pauză lungă. Se întâlnesc două echipe care au galeriile înfrățite, două echipe cu bugete și obiective diferite. Știm foarte bine că Rapid are obiectiv promovarea și un buget foarte mare. Din punctul meu de vedere, o presiune mai mare pentru ei întrucât la Rapid se cere foarte mult, ei doresc să promoveze cât mai repede în Liga I; pot să spun și meritat pentru că locul Rapidului este în prima ligă. Trebuie să profităm de această presiune care este totuși pe umerii lor. Un Rapid care are un antrenor tânăr, un antrenor foarte ambițios și chiar îl felicit pentru că nu este ușor să lucrezi sub presiunea pe care o are la Rapid. Sper ca în meciul de duminică să ne satisfacem suporterii noștri, să vină în număr cât mai mare la stadion – chiar și ceilalți timișoreni – și de ce nu și bănățeni pentru că Politehnica Timișoara este cea mai iubită echipă din Banat și cel mai mare brand. Cu siguranță lumea din Timișoara are o foame de fotbal, de rezultate. Pot să garantez că prin atitudinea noastră, jucătorii vor da totul pe teren meci de meci și vor avea o atitudine pozitivă ca și în trecut. Sperăm ca prin mijloacele noastre și o tactică potrivită să reușim să îi învingem pe cei de la Rapid și să readucem speranța în Timișoara”, a declarat antrenorul Octavian Benga.

„Ne-am săturat să jucăm meciuri amicale. Ne dorim foarte mult să câștigăm această partidă, suntem concentrați 100% pe meciul de duminică și cu siguranță o să ieșim învingători dacă respectăm indicațiile primite. Am jucat și la Rapid, am fost și sunt rapidist de mic și pot să spun că mi-am îndeplinit un vis când am îmbrăcat tricoul Rapidului. A fost o perioadă scurtă și nu am prins perioada cea mai bună a clubului giuleștean. O să fie spectacol în tribune pentru că sunt două galerii foarte frumoase și sper să ieșim învingători din acest meci”, a precizat şi căpitanul Ioan Mera.

„Din punctul meu de vedere, ne așteaptă un meci greu, cu o echipă bună, căreia îi place să atace. Va fi un meci fain, cu multă lume în tribune, un spectacol fotbalistic din partea suporterilor și sper să ne împingă de la spate spre victorie, a spus, la rândul său, jucătorul Fabio Trip.