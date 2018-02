De vorbă cu psihologul timişorean Carmen Alina Roşu

Cand starea noastra de bine fizic si psihic se modifica intr-o forma care ne deranjeaza, intram intr-o zona cu risc crescut de distress care necesita toata atentia. Daca sunt identificati in acest moment factorii cauzali si reactiile de raspuns ale organismului, specialistii pot interveni eficient pentru ca oamenii sa revina in cea mai buna forma posibila in contextul dat.

Reactiile de raspuns ale organismului pot fi la nivel biologic sau/si psihologic. Ele sunt identificabile prin anamneza, observatie, teste medicale, teste psihologice.

Modificarile psihocomportamentale acompaniaza intr-o masura mai mare sau mai mica orice variatie patologica a fiziologiei. O persoana agresiva si iritabila face o boala arteriala coronariana sau un pacient cu probleme cardiovasculare devine agresiv si iritabil?

Un copil care nu se simte iubit dezvolta un astm sau problema lui respiratorie ii provoaca o intensa anxietate de separare?

O depresie majora poate duce la incetinirea procesului de vindecare postoperator.

„Raspunsul nostru la boala este si biologic si psihologic. Pentru a obtine rezultate bune si in cel mai scurt timp putem interveni in ambele arii. In principiu e de verificat din punct de vedere medical in primul rand.

Daca ai transpiratii reci,sete de aer,palpitatii, frica de moarte nu e intelept sa consideri ca ai un atac de panica si sa astepti sa-ti treaca. Chemi salvarea. Dupa investigatii – indiferent de rezultate-, ai putea sa vezi un psiholog.

Daca rezultatele sunt bune, ai avut un atac de panica, ce necesita psihoterapie. Daca rezultatele nu sunt bune si ai o problema cardiaca, suportul unui psiholog te ajuta in diminuarea fricii de moarte si in stabilirea compliantei la tratament.

Fiecare dintre noi are genetic un organ mai vulnerabil la stress. Cu cat esti mai coplesit psihic, cu atat sufera mai mult o zona din corpul tau. Durerile de cap, tulburarile digestive,renale, alergiile iti pot face viata un calvar. Interventia la nivel psihologic poate reduce acest disconfort.

Complianta la tratamentul bolilor cronice creste daca pacientul intelege legatura dintre biologic si psihologic. Factori de boala exista in jurul nostru si in noi. Raspundem la ei biologic si psihologic. Sa folosim toate resursele pentru a ne fi bine", spune psihologul timisorean Carmen Alina Roşu.