David Popovici împlinește 21 de ani. El își marchează ziua de naștere într-un mod special

David Popovici împlinește luni 21 de ani. A ales să își marcheze ziua de naștere într-un mod special, donând-o viitorilor campioni.

De ziua lui, David Popovici își donează ziua de naștere pentru copiii și tinerii din programul Bursele DAR, organizat de Fundația Hope and Homes for Children.

Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 de tineri artiști, sportivi de performanță și olimpici la diferite discipline. Donațiile pot fi făcute direct pe hopeandhomes.ro/David în perioada 11-18 septembrie 2025.

„Fiecare medalie pe care mi-am așezat-o la gât a purtat amprenta oamenilor care m-au însoțit de când eram mic și până astăzi: părinții mei, bunica, antrenorul, profesorii, prietenii și colegii de breaslă. Am învățat că nu poți reuși de unul singur.

Performanța se clădește cu oameni. Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au povești impresionante: câștigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinți sau nu au o baie funcțională.

Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem șansa lor să-și împlinească visurile. Vă invit să îi aplaudăm împreună, la fel de puternic cum aplaudați orice campion, la fiecare competiție. De data aceasta, cele mai puternice aplauze iau forma donațiilor”, a declarat David Popovici.

David Popovici este Ambasador Hope and Homes for Children din 2023, alături de care s-a implicat în mai multe campanii pentru a schimba în bine viețile copiilor vulnerabili: și-a oferit casca și ochelarii cu care a devenit campion mondial pentru a sprijini o fostă sportivă de performanță aflată într-o luptă grea cu boala și a contribuit decisiv la strângerea sumei necesare pentru ca cinci frați muzicieni să aibă o casă a lor.

Anul trecut, de ziua sa, David Popovici a mobilizat aproape 9.000 de donatori individuali în cea mai amplă campanie de strângere de fonduri, prin campania ”Ambasador pentru Acasă”, pentru construcția unei case familiale, unde se vor muta la finalul anului 11 copii cu nevoi speciale, potrivit Mediafax.