Dan Negru: „Zilele astea în Timişoara se închid școli din cauza frigului din clase! Când se închid școli, se deschid pușcării!”

Omul de televiziune bănăţean Dan Negru a avut o nouă postare pe Facebook, de data aceasta cu referire la situaţia tristă în care a ajuns Timişoara, unde şcolile se închid una după alta din cauza frigului din clase:

„Două partide mi-au propus să candidez la Primăria Timișoarei 😂

Am luat-o in râs și le-am spus că prietenii mei din copilărie ar arunca cu ouă după mine.

Zilele astea în Timisoara se inchid școli din cauza frigului din clase!

Când se închid școli, se deschid pușcării !

In 1718 se deschidea in Timisoara prima şcoală elementară din România. Azi se închide de frig!

Timișoara are unul din puținele licee din lume, Lenau,care a dat doi laureați de premiu Nobel: Herta Muller si Stefan Hell.

Orașul cu doi laureați de Nobel care au absolvit aceeași școală își inchide școlile de frig.

Asta e breaking news european!

Statul e obligat să asigure dreptul la viață, la sănătate, la educație. N-o mai face!

Statul inchide școli ca să deschidă pușcării !”