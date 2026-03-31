Cutii cu 77.000 de lei și peste 340.000 de euro, găsite de DNA în locuințele șefului ARR, lângă Timișoara și în București

Cutii de carton cu calupuri de sute de mii de euro au fost găsite de anchetatorii DNA în casa de lângă Timișoara a șefului Autorității Rutiere Române (ARR) Cristian Anton, transmit surse judiciare autorului acestui material.

Sursele indicate afirmă că până la momentul difuzării acestui material s-ar fi găsit deja, doar la Anton, în București și în Ghiroda, 77.000 de lei și peste 340.000 de euro, conform stiripesurse.ro.

Toate sumele de bani se indexează într-un proces verbal ce va conține seriile și cupiurile bancnotelor găsite sumele finale și alte detalii tehnice.

Perchezițiile continuă și la acest moment, iar la finalizarea acestora mai mulți suspecți între care și Cristian Anton vor fi aduși la sediul DNA Central pentru audieri.

Dosarul instrumentat de Serviciul Teritorial Cluj al DNA vizează și alte persoane în afară de Anton și se referă la fapte de luare și dare de mită precum și la dirijarea unor concursuri precum și la divulgarea unor subiecte, potrivit acelorași surse.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declanșat o operațiune de amploare la Autoritatea Rutieră Română, într-un dosar care vizează presupuse fapte grave de corupție.

Ancheta, aflată în desfășurare de mai mult timp, scoate la iveală suspiciuni privind un sistem organizat prin care examenele ar fi fost promovate fraudulos, fie prin intervenții, fie în schimbul unor sume de bani. În vizorul anchetatorilor se află inclusiv conducerea instituției, iar descinderile au loc atât la sedii oficiale, cât și la domiciliile unor persoane implicate.

Marți, procurorii anticorupție au efectuat peste 20 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de corupție și constituire de grup infracțional organizat.

Astfel, au avut loc descinderi în 23 de locații situate în București și în județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul Autorității Rutiere Române, iar restul fiind la domiciliile unor persoane fizice sau la sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Infracțiunile din dosar sunt de dare și luare de mită, trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat.

Ancheta vizează 12 persoane, printre care se află și șeful ARR, Cristian Anton.

Faptele suspectate a fi săvârșite sunt trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat.

Anchetatorii suspectează că examenele în cadrul ARR, din mai multe județe, se dădeau fie de alte persoane, fie contra unor sume de bani. Sumele ar fi variat între 600 și 1500 de euro pentru un examen.

DNA lucrează de mai mult timp în acest dosar, așa că procurorii cred că situația a ajuns la nivel de fenomen, fiind regăsită nu numai în București, ci și în județe ca Mehedinți și Arad.