STPT pierde definitiv procesul pentru concedierea abuzivă a unui șofer de autobuz

Angajatul a fost concediat disciplinar după ce a postat comentarii pe Facebook prin care semnala administrarea deficitară a societății, lipsa pieselor de schimb pentru autobuze și anumite practici interne. Instanțele au stabilit că libertatea de exprimare prevalează asupra interesului angajatorului de a-și proteja imaginea publică.

Serviciul de Transport Public Timișoara (STPT) a pierdut definitiv un proces de dreptul muncii cu miză semnificativă pentru libertatea de exprimare a angajaților din sectorul public.

Curtea de Apel Timișoara, deși nu a menținut integral soluția pronunțată de Tribunalul Timiș, a confirmat caracterul abuziv al concedierii disciplinare dispuse împotriva unui șofer de autobuz care a îndrăznit să vorbească public despre disfuncționalitățile din interiorul operatorului de transport. (cauza a făcut obiectul dosarului nr. 401/30/2024)

Cauza a avut la bază o serie de comentarii postate de angajat pe rețelele de socializare, mai precis pe paginile de Facebook ale unor publicații locale din Timișoara.

Departe de a fi afirmații calomnioase, comentariile vizau aspecte de interes public: administrarea deficitară a societății, lipsa cronică a pieselor de schimb pentru autobuze, precum și practici interne pe care angajatul le-a considerat nelegale sau, cel puțin, profund incorecte.

Reacția conducerii STPT a fost disproporționată și predictibilă în egală măsură: șoferul a fost supus unei cercetări disciplinare, iar motivarea deciziei de concediere s-a fundamentat pe pretinsa afectare a imaginii publice a societății.

În esență, un angajat a fost sancționat cu cea mai drastică măsură disciplinară — desfacerea contractului individual de muncă — pentru că a semnalat public probleme reale din interiorul instituției la care lucra. Notă importantă – problemele semnalate de angajat s-au dovedit a fi reale prin probele administrate în timpul desfășurării procesului.

Două instanțe, aceeași concluzie: concedierea a fost abuzivă

Contestația formulată de angajat a fost admisă în primă instanță de Tribunalul Timiș, care a dispus anularea deciziei de concediere, reintegrarea șoferului în funcția deținută anterior și obligarea STPT la plata despăgubirilor aferente. Societatea de transport a declarat apel iar Curtea de Apel Timișoara a decis înlocuirea concedierii disciplinare cu avertismentul scris. Hotărârea este definitivă.

Consecințele financiare pentru STPT sunt substanțiale: societatea a fost obligată la plata unor despăgubiri în cuantum de aproximativ 70.000 de lei, reprezentând drepturi salariale restante și daune-interese. Angajatul a fost reintegrat pe postul ocupat anterior concedierii, cu toate drepturile aferente.

Libertatea de exprimare — un drept fundamental, nu o favoare a angajatorului

Miza acestui dosar depășește cu mult sfera raporturilor individuale de muncă dintre un șofer și angajatorul său. Speța ridică o întrebare fundamentală pentru orice salariat din România: în ce măsură are dreptul să semnaleze public disfuncționalități ale propriului angajator, fără a risca să-și piardă locul de muncă?

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului oferă un răspuns ferm în acest sens. Articolul 10 al Convenției protejează libertatea de exprimare inclusiv în contextul raporturilor de muncă, iar restricțiile impuse de angajator trebuie să fie proporționale cu scopul legitim urmărit. Concedierea unui angajat pentru că a semnalat probleme reale de interes public nu poate fi considerată o măsură proporțională, mai ales atunci când informațiile dezvăluite vizează administrarea deficitară a unei societăți finanțate din bani publici.

„Această decizie definitivă transmite un mesaj clar: angajatorii nu pot folosi sancțiunile disciplinare ca instrument de represiune împotriva salariaților care își exercită dreptul la liberă exprimare. Cu atât mai mult atunci când este vorba despre o societate care funcționează din bani publici, transparența și responsabilitatea față de cetățeni nu pot fi sacrificate în numele protejării imaginii instituționale. Imaginea unei instituții nu se protejează prin reducerea la tăcere a angajaților, ci prin corectarea disfuncționalităților pe care aceștia le semnalează.” – Av. Alexandru Mușătoiu

Avocatul a subliniat, de asemenea, că hotărârea Curții de Apel Timișoara se înscrie în linia jurisprudenței europene în materia protecției avertizorilor de integritate și a libertății de exprimare în raporturile de muncă, amintind principiile statuate de CEDO în cauze precum Guja c. Moldovei sau Heinisch c. Germaniei, unde Curtea de la Strasbourg a stabilit că sancționarea angajaților care divulgă informații de interes public poate constitui o încălcare a Articolului 10 din Convenție.

Un precedent relevant pentru angajații din sectorul public

Speța prezintă relevanță deosebită în contextul actual, în care tot mai mulți angajați din sectorul public se confruntă cu presiuni atunci când încearcă să semnaleze nereguli. Concedierea disciplinară pentru opinii exprimate pe rețelele de socializare devine un subiect recurent în instanțele românești, iar această hotărâre definitivă a Curții de Apel Timișoara contribuie la conturarea unui cadru jurisprudențial solid în favoarea protecției libertății de exprimare.

Decizia confirmă un principiu esențial: dreptul angajatorului de a-și proteja imaginea nu poate fi exercitat în mod discreționar și nu poate justifica represalii disproporționate împotriva salariaților care, de bună-credință, aduc în atenția publicului probleme reale din interiorul instituției.

Rămâne de văzut dacă STPT va trage concluziile care se impun — nu doar în privința managementului resurselor, ci și în ceea ce privește respectul față de drepturile fundamentale ale propriilor angajați.