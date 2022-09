Cum arată acum prima micro-pădure urbană amenajată, în primăvară, de Fritz și Bedelean? F0TO-VIDEO

Intrat în corzi în ultimele zile, după ce concluziile controlului derulat, în vară, la primărie, de către auditorii Camerei de Conturi Timiș au ajuns în presă, Dominic Fritz a crescut ritmul postărilor pe pagina personală de Facebook. În cea mai recentă, joi, la prânz, primarul Timișoarei își anunța fanii că “studiul de fundamentare pentru a transforma Pădurea Verde în pădure-parc a primit aviz pozitiv de la Ministerul Mediului”, promițându-le următoarele:

“Vom avea intervenții minimale fără să afectăm fondul forestier. Traseele vor avea la bază aleile forestiere existente și vor fi marcate corespunzător pentru ca bicicliștii și pietonii să le poată utiliza. Avem în plan amenajări pentru educare și recreere. Structurile și platformele vor fi din lemn sau metal, realizate din prefabricate și montate la fața locului, pentru impact cât mai mic. În plus, sunt propuse prin studiu zone de odihnă și relaxare, mobilier în diverse configurații, 31 de puncte de informare, toalete ecologice, iar traseele se întind pe aproximativ 10,5 km”.

Înainte de pădurea-parc, a fost micro-pădurea urbană

Ironia sorții face ca, fix în aceste zile, să mergem pe firul unei alte promisiuni făcute de Dominic Fritz, în urmă cu șase luni. Astfel, la 31 martie, domnul primar dădea o veritabilă lovitură de imagine, anunțând poporul că dumnealui și echipa sa, cu Rebecca Bedelean (actuală demisionară) în frunte, au amenajat “prima micro-pădure urbană cu ajutorul comunității”:

“Este situată în Piața Petru Maior, din zona Dorobanților, unde exista o amenajare modestă a spațiului verde. Verile următoare vor fi mult mai respirabile pentru cei care locuiesc în zonă, pentru că acum sunt plantați aici 2.000 de puieți și plante din specii autohtone, neinvazive, care vor contribui masiv la îmbunătățirea aerului în zonă și la reducerea prafului și a noxelor. Este primul spațiu verde pentru amenajarea căruia am folosit materiale recuperate de pe alte șantiere: aleea care traversează parcul este construită din traverse de lemn recuperate de la liniile vechi de tramvai”.

La momentul respectiv, în valul de aplauze și de like-uri primite de la susținători, s-au strecurat și comentarii neutre sau chiar critice. Unul dintre ele suna așa: “Penibil, după aproape 2 ani de mandat, atât ai putut? Parcă erai împotriva puieților, când îi planta Robu, spuneai că tu o să plantezi arbori la maturitate pentru a crea aer curat atunci, nu peste 10 ani. Demagogie ieftină și proștii pun botul”.

De la “Plantăm arbori, nu <bețe>”, la “Plantăm <bețe>, nu arbori”

Am dat un “search” scurt pe Google și am constatat că omul avea dreptate: la 9 decembrie 2021, Dominic Fritz expedia o săgeată către fostul primar Robu: “Plantăm arbori, nu <bețe>. Am cerut colegilor din primărie o strategie de plantare și întreținere a celor mai mari arbori disponibili pe piață, iar astăzi vedem primele rezultate. Chiar acum, în zona Pepinierei, unde municipalitatea a amenajat o parcare în anii anteriori, plantăm 21 de arbori cu o înălțime de peste 10 metri.

Vom continua în această lună să plantăm arbori maturi și în alte zone, de exemplu în fața Colegiului Tehnic <I.C. Brătianu>, pe strada Gh. Dima (în spatele Spitalului Militar), în Piața Traian, în zona Bucovina sau pe Intrarea Timotei Popovici. Este și un test al capacității firmelor de întreținere a spațiilor verzi de a executa aceste plantări și am cerut colegilor din primărie să monitorizeze cu atenție evoluția acestor arbori. Iar dacă procedurile sunt respectate cu strictețe aceștia se vor prinde și atunci vom extinde plantările în toate zonele din oraș. A venit momentul să arătăm că Timișoara își merită renumele de oraș al parcurilor și al florilor. Este momentul ca Timișoara să respire”.

Pare-se că momentul ca Timișoara să respire a durat patru luni, iar optica lui Dominic Fritz s-a schimbat pe ici, pe colo, prin părțile esențiale, astfel că, în ultima zi din martie a.c., deviza a devenit “Plantăm <bețe>, nu arbori”.

Unde sunt cei 2.000 de puieți și plante?!

Cel care ne-a atras atenția asupra stadiului în care se află “prima micro-pădure urbană” din Timișoara după șase luni de la amenajare a fost activistul civic Lucian Mugur Șerdean. La sugestia sa, am fost la fața locului ca să fotografiem cei 2.000 de puieți și plante sădite de Fritz și voluntarii săi în urmă cu șase luni, care ar trebui să facă verile mult mai respirabile pentru locuitorii din zonă. Nouă nu ne-a ieșit numărătoarea, așa cum veți vedea și dumneavoastră atât din poze, cât și din scurta filmare cu drona făcută de Lucian Mugur Șerdean.

Dacă așa este normal să arate după jumătate de an o micro-pădure urbană, nu avem curajul să facem un exercițiu de imaginație și să ne închipuim cum va arăta Pădurea Verde după ce Dominic Fritz și echipa o vor transforma într-o pădure-parc…