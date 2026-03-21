Cu Oscar Pavoni, despre ”Ordinea secretă a visului”

Iubitorii artelor frumoase sunt invitați marți, 24 martie ora 18, la vernisajul expoziției de pictură ”Ordinea secretă a visului”, semnată de artistul italian Oscar Pavoni, vernisaj ce va avea loc la Galeria Brăteanu din srada Lucian Blaga nr. 8.

”Pictura lui Oscar Pavoni construiește un teritoriu în care realitatea se reorganizează după legi tăcute, aproape imperceptibile.

Obiecte familiare – statui fragmentate, arhitecturi clasice, vehicule, corăbii sau elemente ale naturii sunt plasate într-un spațiu suspendat, unde logica obișnuită a lumii se destramă pentru a face loc unei alte ordini: aceea a visului.

În aceste compoziții, memoria culturii mediteraneene se întâlnește cu imaginarul ludic și cu o subtilă ironie vizuală.

Fragmente de coloană, peisaje deșertice sau orizonturi marine evocă un trecut arhetipal, în timp ce aparițiile neașteptate, obiecte plutitoare, animale, forme improbabile deschid poarta către un univers metafizic.

În această lume, fiecare element pare să participe la o scenografie misterioasă, ca într-un teatru al simbolurilor.

Privitorul este invitat să descifreze relațiile tainice dintre forme și să accepte ambiguitatea ca pe o experiență poetică.

Dincolo de aparența jocului vizual, picturile lui Pavoni sugerează existența unei armonii ascunse, a unei geometrii sensibile care guvernează întâlnirea dintre materie, memorie și imaginație.

<Ordinea secretă a visului> devine astfel o călătorie într-un spațiu al reflecției și al mirării, unde lumea nu mai este ceea ce pare, ci ceea ce imaginația ne permite să descoperim dincolo de ea.

Expoziția rămâne pe simeze până în data de 2 aprilie și poate fi vizitată în intervalul orar 10-17 de luni până vineri, ” au transmis organizatorii.