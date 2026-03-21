Derby încheiat la egalitate: Politehnica Timișoara – Unirea Alba Iulia 0-0

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
IMG 0296

Duelul primelor două clasate din seria a 7-a a Ligii a III-a la fotbal, programat sâmbătă, de la ora 15, pe stadionul „Electrica”, s-a încheiat nedecis.

Jocul dintre Politehnica Timișoara și Unirea Alba Iulia s-a terminat cu scorul de 0-0.

În fața a aproximativ 2000 de fani alb-violeți și a unei mici galerii a „alb-negrilor”, lovitura de începere a fost dată de antrenorul Aurel Șunda, cel care a făcut istorie cu ambele echipe.

S-a ținut un moment de reculegere în memoria celui care a fost Viorel Petrovici, jucător al Politehnicii în anii ’60-’70.

Revenind la meci, Poli nu a prestat un fotbal care să-i mulțumească pe suporteri. Dimpotrivă, jucătorii formației vizitatoare au ratat o mulțime de ocazii, cea mai mare fiind a lui Ardei (min. 65, în transversală), dar au dus greul în ultimul sfert de oră, când alb-violeții au fost mai periculoși, după introducerea lui Cooper.

De menționat că albaiulienii au evoluat în inferioritate, după ce Ardei a văzut cartonașul roșu, în urma unui contact cu nou intratul Cooper (min. 73).

În tur, pe „Cetate”, a fost 2-1 pentru timișoreni, care au 3 puncte în față, în perspectiva play-off-ului.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *