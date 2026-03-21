Derby încheiat la egalitate: Politehnica Timișoara – Unirea Alba Iulia 0-0

Duelul primelor două clasate din seria a 7-a a Ligii a III-a la fotbal, programat sâmbătă, de la ora 15, pe stadionul „Electrica”, s-a încheiat nedecis.

Jocul dintre Politehnica Timișoara și Unirea Alba Iulia s-a terminat cu scorul de 0-0.

În fața a aproximativ 2000 de fani alb-violeți și a unei mici galerii a „alb-negrilor”, lovitura de începere a fost dată de antrenorul Aurel Șunda, cel care a făcut istorie cu ambele echipe.

S-a ținut un moment de reculegere în memoria celui care a fost Viorel Petrovici, jucător al Politehnicii în anii ’60-’70.

Revenind la meci, Poli nu a prestat un fotbal care să-i mulțumească pe suporteri. Dimpotrivă, jucătorii formației vizitatoare au ratat o mulțime de ocazii, cea mai mare fiind a lui Ardei (min. 65, în transversală), dar au dus greul în ultimul sfert de oră, când alb-violeții au fost mai periculoși, după introducerea lui Cooper.

De menționat că albaiulienii au evoluat în inferioritate, după ce Ardei a văzut cartonașul roșu, în urma unui contact cu nou intratul Cooper (min. 73).

În tur, pe „Cetate”, a fost 2-1 pentru timișoreni, care au 3 puncte în față, în perspectiva play-off-ului.