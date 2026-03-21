Percheziții într-un dosar de camătă și șantaj

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au pus în aplicare sâmbătă, 21 martie, 10 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane bănuite de camătă și șantaj.

Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că în perioada 2024-2026, bănuiții ar fi împrumutat în mod repetat sume de bani, cu dobândă, nefiind autorizați în acest sens, iar în momentul în care persoanele vătămate nu mai puteau restitui dobânzile, aceștia ar fi exercitat asupra lor presiuni psihologice și amenințări.

Cu ocazia perchezițiilor au fost descoperiți peste 27.000 de euro, arme albe precum și alte bunuri cu valoare probatorie, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și luării tuturor măsurilor legale, care se impun.