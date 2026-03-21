Frunze îngălbenite și flori puține la plante? Un expert spune ce nutrienți lipsesc primăvara

De ce unele plante înfloresc spectaculos primăvara și altele nu? Un expert explică totul prin trei litere: N, P, K.

Pentru plante sănătoase primăvara, alegerea îngrășământului potrivit este esențială. Expertul Ignacio Guio spune că totul se rezumă la trei elemente esențiale: azotul, fosforul și potasiul. Combinația corectă poate face diferența dintre o plantă sănătoasă și una slăbită, potrivit elEconomista.

Ignacio Guio, cunoscut pe rețelele sociale ca Chico Plantas, atrage atenția că indiferent de tipul de îngrășământ ales, trei macronutrienți sunt esențiali: azotul (N), fosforul (P) și potasiul (K).

Fiecare are un rol precis. Azotul stimulează creșterea plantei. Fosforul și potasiul favorizează florile și fructele și ajută rădăcinile să tolereze schimbările de anotimp.

Primăvara este sezonul de creștere intensă. Guio recomandă îngrășăminte pentru plante cu un nivel de azot mai mare decât cel de potasiu. Ordinea corectă este: mai mult azot, mai mult potasiu, mai puțin fosfor. Dacă plantele nu primesc nutrienții necesari, semnele apar rapid. Frunzele se îngălbenesc, planta slăbește și produce mai puține flori sau fructe.

Toamna, nevoile plantelor se inversează. Îngrășământul trebuie să conțină mai mult potasiu și fosfor decât azot. Aceștia ajută vegetația să facă față schimbării de anotimp. Vara, plantele consumă multă apă și nutrienți. Adaptarea alimentației în funcție de sezon le ajută să continue să crească sănătos, potrivit Mediafax.