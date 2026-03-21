Copilul peste care a căzut o poartă de fotbal, la Cenad, a murit

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă după ce sâmbătă, 21 martie, copilul peste care a căzut o poartă de fotbal la Cenad a decedat.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 14 martie, la Cenad.

Atunci, băiatul de 13 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce o poartă de fotbal a căzut peste el.

El se afla pe terenul de fotbal și se juca pe structura metalică, când aceasta s-a desprins și l-a lovit în cap.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat băiatului de 13 ani primul ajutor și l-a transportat de urgență la Spitalul Județean Timișoara. La o săptămână după acest incident, din nefericire, minorul a decedat.