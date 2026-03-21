Accident grav în Timiș, o femeie a fost transportată la spital

Sâmbătă, 21 martie, în jurul orei 13:20, un bărbat de 49 de ani a condus un autoturism pe DN 68 A, în localitatea Coșava, dinspre Deva către Margina, iar la un moment dat a surprins și accidentat o femeie de 72 de ani, care ar fi traversat strada printr-un loc nepermis.

În urma impactului, femeia a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului și luarea măsurilor legale care se impun.