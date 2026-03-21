Plantare de puieți la Margina: elevii învață pe teren să protejeze mediul

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, cu sprijinul Direcției Silvice și al Ocolului Silvic Coșava, au desfășurat sâmbătă, 21 martie, o acțiune de plantare de puieți forestieri în UP3 Poieni, alături de elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială Margina.

Acțiunea a avut ca scop nu doar refacerea fondului forestier, ci și implicarea directă a celor mai tineri membri ai comunității în activități de protecție a mediului.

”Prin astfel de inițiative, ne dorim să cultivăm responsabilitatea față de natură și să formăm generații conștiente de importanța pădurilor și a resurselor naturale.

Evenimentul a marcat atât Luna Pădurii, cât și Ziua Mondială a Apei și Ziua Gărzii Naționale de Mediu, subliniind legătura strânsă dintre păduri, apă și calitatea vieții.

Fiecare copac plantat astăzi înseamnă un pas înainte pentru un mediu mai curat mâine!”, spune Luci Musuroi, comisar-șef al Gărzii de Mediu Timiș.