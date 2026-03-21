Pompieri cu inimă mare! Doi cățeluși, salvați dintr-o conductă de canalizare lungă și îngustă. Unul a fost chiar resuscitat (video)

Sâmbătă, pompierii deveni ne-au arătat, încă o dată, ce înseamnă profesionalismul dublat de o inimă uriașă.

Doi cățeluși au căzut într-o conductă de canalizare îngustă (doar 30 cm diametru) și lungă de peste 10 metri.

Pentru a le afla poziția exactă din conducta subterană, salvatorii au apelat la tehnologia modernă pe care o au în dotare, folosită în intervenții de căutare-salvare persoane și animale din medii ostile vieții, în special de sub dărâmături.

Intervenția a fost una complicată, mai ales pentru vârsta fragedă a cățelușilor, ceea ce i-a făcut extrem de vulnerabili.
Pentru unul dintre micuți, fiecare secundă a contat: a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață.

Efortul a meritat! Ambii puiuți sunt acum în siguranță, iar salvatorii au fost vizibil emoționați că au reușit să schimbe, în bine, destinul a două suflete nevinovate.

Echipa de intervenție de la ISU Hunedoara – Detașamentul Deva, dar și un reprezentant al Asociației „Peregrinus”, din care fac parte numeroși iubitori de animale, care a sprijinit acțiunea de salvare, au primit mulțumiri din partea proprietarilor, care au asistat la intervenția salvatoare.

