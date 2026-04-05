CSC Dumbrăvița, eșec în ultimul minut. Florin Fabian: ”Am intrat relaxați în teren”

CSC Dumbrăvița a pierdut cu scorul de 3-2 meciul disputat sâmbătă, în deplasare, cu CSM Olimpia Satu Mare, în etapa a doua din faza play-out a Liga a II-a la fotbal.

Formația gazdă, care și-a jucat una dintre ultimele „cărți” în lupta pentru menținere, a început extrem de hotărâtă partida, reușind în minutul 3 să deschidă scorul prin Marius Hosu, care a fost pe fază la un stop pe piept încercat în propriul careu de Panaite, i-a luat fața fundașului advers și a strecurat mingea, din apropiere, pe lângă Mikloș.

Însuflețiți de golul înscris, galben-albalștrii au continuat să preseze, iar Hofman (min. 7) și apoi Vida (min. 13) au șutat din poziții periculoase.

CSC Dumbrăvița a preluat controlul partidei și a mărit presiunea la poarta lui Răilean. Doar în prima repriză alb-verzii au beneficiat de șase lovituri de colț, dar nu au găsit drumul spre golul egalizator.

În penultimul minut al primei părți, Gondiu a avut o șansă bună, dar l-a luat la țintă pe portarul sătmărean, de la 15 metri. Ultima șansă a primului act le-a aparținut amfitrionilor: Carpa a tras din careu, în minutul 45, iar Mikloș a respins în corner.

În partea secundă, Dumbrăvița a mărit presiunea exercitată în jumătatea adversă de teren, iar după șuturile de la distanță expediate de B. Vasile (min. 48) și Șeroni (min. 50), ambele pe lângă țintă, a venit golul egalizator.

În minutul 55, după un corner executat de Popovici, Radu Ciurel a reluat cu capul, Răilean nu a reușit să rețină, iar balonul s-a oprit în plasă. Doar trei minute a rezistat însă scorul egal pe tabelă.

În minutul 58, același Marius Hosu a înscris, din patru metri, după o așezare a lui Copaci. Apoi, în minutul 62, Vida a fost aproape de 3-1, dar șutul său de la 20 de metri a greșit foarte puțin ținta.

Timișenii au revenit din nou pe tabelă. Activul Popovici a încercat un șut din careu, Vida a blocat, dar cu brațul.

De la punctul cu var, Alin Șeroni a executat imparabil, la vinclu: 2-2. Sătmărenii s-au aruncat în atac, au beneficiat de o serie de trei lovituri de colț, masându-i, practic, pe alb-verzi în propria treime.

Golul a venit în ultimul minut de prelungire, prin Mircea Donca. Acesta l-a învins pe Mikloș dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri, trimițând mingea în vinclu. S-a încheiat 3-2, iar gazdele mai speră la salvare.

De altfel, cu 17 puncte, CSM Olimpia a predat „lanterna” grupei echipei din Tunari, învinsă cu 4-0, acasă, de CS Afumați.

CSC Dumbrăvița două lungimi în fața echipei din Șelimbăr, care a cedat și ea pe propriul teren, 0-2 cu Concordia Chiajna. Acum, toată concentrarea echipei timișene se îndreaptă spre următorul joc de campionat, care se anunță a fi o adevărată finală.

Vineri, de la ora 11, va fi CSC Dumbrăvița – CSC Șelimbăr, un duel capital pentru evitarea locului de baraj.

CSM Olimpia Satu Mare: Răilean – M. Marin, Ghazoini, Copaci, Oanea (cpt) – Hofman (Zamfir ’46), Panos, Donca – Carpa, Hosu (Calugher ’90), Vida (Văsălie ’84). Antrenor: Zoltan Ritli.

CSC Dumbrăvița: Mikloș – Sofran, Panaite, Șeroni (cpt), Misaraș (Gladun ’33), R. Ciurel – S. Popovici, B. Vasile, Dussaut (Cibi ’46), Buțu (Calotă ’66; Hodoșan ’84) – Gondiu (Curescu ’46). Antrenor: Florin Fabian.

„Sunt momente pe care nu le putem controla… Am început acest meci de la 1-0 pentru Olimpia, după o nesincronizare în defensiva noastră.

Cred însă că am făcut un meci destul de bun, posesia ne-a aparținut în majoritatea timpului. Știam că întâlnim o echipă total schimbată față de sezonul de toamnă, probabil a contat și asta, dar nu cred că a fost mai bună decât noi.

A intervenit o ușoară relaxare, iar asta s-a văzut și în modul în care am primit golurile. În ultimele șase meciuri am încasat doar două goluri, iar azi am primit trei. Am intrat probabil puțin relaxați și asta ne-a costat. Așa a fost și la golul doi, venit după o recentrare.

De golul al treilea nu avem ce să spunem. Asta a fost… În sfârșit, îi felicit pe cei de la Satu Mare, noi continuăm lupta pentru salvare, suntem la două puncte de cei de la Șelimbăr.

Ne interesează doar ce avem noi de făcut. Nu este vorba că nu am nimerit primul 11. Când nu ești mulțumit trebuie să schimbi. Le-am spus jucătorilor înainte de meci că putem întâlni fie o echipă disperată, fie una care joacă un fotbal lent, cum a făcut-o până acum.

Am intrat relaxați în teren, iar asta s-a văzut prin modul în care am primit primul gol. O greșeală, o nesincronizare, care ne-a costat, după care am început să atacăm pozițional, gazdele s-au apărat destul de bine, nu am reușit să creăm multe ocazii de gol.

Nu m-a surprins Satu Mare, știam că îl joacă pe Hosu pe spațiu liber și că trebuia să fim foarte atenți pe mingile trimise în spatele apărării noastre. Știam că au jucători care execută bine lovituri libere.

Am făcut meciuri bune până acum, dar așa e fotbalistul român, iar după patru-cinci meciuri intervine o relaxare”, a spus Florin Fabian.