Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutăţit

Spitalul Universitar a anunțat duminică dimineața într-un comunicat că starea medicală a lui Mircea Lucescu (80 de ani) s-a înrăutatit, necesitand transferul în sectia de Anestezie si Terapie Intensivă, potrivit g4media.ro.

Redăm mai jos comunicatul integral

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție.

Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB.”

Spitalul Universitar a comunicat, sâmbătă dimineața, că ”evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”.

Mircea Lucescu (80 de ani) a suferit un infarct în dimineața zilei de vineri, a anunțat Prosport, confirmat și de surse G4Media. Fostul selecționer al României se pregătea să fie externat din spital după problemele medicale avute în ultimele zile.