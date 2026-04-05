Galop de sănătate în Ronaț

SCM USV Timișoara a realizat scorul acestui debut de sezon al Ligii Naționale de rugby, 90-3 (43-0) cu nou-promovata Rugby Club Gura Humorului, sâmbătă, pe stadionul ”Gheorghe Rășcanu” din cartierul Ronaț, într-un meci din etapa a doua.

Aripa David Bălan a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului, reușind să înscrie cele mai multe puncte, 24, după două eseuri și șapte transformări.

El este un fost component al lotului echipei din Gura Humorului.

”A fost plăcut pentru mine să-mi întâlnesc foștii coechipieri. În urmă cu doi ani jucam alături de ei, iar acum le-am fost adversar.

A fost puțin straniu, dar m-am bucurat de meci, de vremea bună și de faptul că am ieșit toți sănătoși de pe teren”, a declarat Bălan.

Pentru SCM USV Timișoara a fost meciul de debut în noua ediție de campionat, după ce cu o săptămână înainte câștigase Supercupa României la Cluj-Napoca în fața marii rivale CSM Știința Baia Mare. CS Dinamo București conduce în clasament, cu 10 puncte, urmată de CSA Steaua București, cu 6 puncte.

SCM USV Timișoara este pe locul al treilea, cu 5 puncte, având un meci mai puțin disputat.