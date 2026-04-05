Percheziții în Timiș și Arad: cinci bărbați au fost reținuți pentru braconaj piscicol (video)

Percheziții în Timiș și Arad: cinci bărbați au fost reținuți pentru braconaj piscicol

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică împreună cu cei ai Biroului de Ordine Publică, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova au pus în aplicare sâmbătă, 4 aprilie, 6 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Arad și Timiș, la locuințele unor persoane bănuite de braconaj piscicol.

Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că în perioada ianuarie – aprilie 2026, 6 bărbați, cu vârste cuprinse între 41 și 57 de ani, din Bata, Ostrov, Birchiş, Făget și Giarmata, ar fi deținut și folosit fără drept, unelte de pescuit comercial (setci), ar fi pescuit prin metoda greblării / harponării și ar fi comercializat peștii prinși, pe raza mai multor județe, fără a deține documente de proveniență,.

Cu ocazia perchezițiilor, la locuințele persoanelor bănuite au fost găsite peste 350 de ancore cu ghiară triplă, 8 setci, 6 pripoane, o barcă pneumatică cu motor, o armă cu aer comprimat supusă autorizării, 11 cartușe nepercutate calibrul 16mm și pese 10 kilograme de pește, din specia somn și șalău, toate fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.



În baza probatoriului administrat, 5 bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, pentru documentarea întregii activități infracționale și luarea tuturor măsurilor legale, care se impun.

Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Secției 8 Rurală Săvârșin, al polițiștilor orașelor Pecica, Curtici și Lipova, al luptătorilor S.A.S și al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură Arad și Timiș.