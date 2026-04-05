”Hamlet mortuus est”, spectacol în Studioul Franciscan din Timișoara

Joi, 16 aprilie, la ora 20, în Studioul Franciscan (str. E.Ungureanu nr. 1, Timișoara), va avea loc o reprezentație cu ”Hamlet mortuus est” este un spectacol despre timp, despre ”sentimentul timpului”, astăzi.

Timpul nostru, timpul vieților noastre. Deși speranța de viață crește cu fiecare generație, pare că avem mai puțin timp decât cei dinainte pentru toate.

Cum ne trec viețile sub această feroce compresie universală a timpului, cum schimbă e percepția omului, fie el rege, slujbaș ori gropar, asupra ultimei clipe de trăit și a morții? Cum ieșim de pe scenă? În câte feluri știm să ne despărțim de timp?

Odată cu tema timpului și cea a morții, ”Hamlet mortuus est” este un spectacol despre putere. Despre puterea politică, mai exact.

”Puterea naște dictatori și printre însușirile ei cele mai înșelătoare stă sentimentul iluzoriu că puterea te face nemuritor, că domină timpul.

Răspunsul lui Shakespeare este irefutabil și dezarmant: Alexandru a murit, Alexandru a fost îngropat, Alexandru s-a întors în țărână.

Tărâna e lutul cu care astupi o gaură de butoi. Se referă la Alexandru cel Mare, dar, evident, este valabil pentru toți dictatorii, cei care vor să conducă lumea, dar și pentru micii dictatori din case, din familii, din teatre, ei toți, dar și eu, tu, s-ar putea să fim numai buni să astupăm ”o vrană de poloboc” cu chirpiciul ambițiilor noastre” – Levente Kocsárdi, regizor.

O producție a Asociației Culturale Arte-Factum 2025, ”Hamlet mortuus est”, după Hamlet, de William Shakespeare, e o adaptare de Mona Donici. Concept & interpretare: Levente Kocsárdi. Compozitor şi muzică live: Sergiu Cătană/Coregrafie: Anca Stoica/ Video design: Sebastian Hamburger/ Set design: M.C.Donici/ Lumini şi video-mapping: Sorin Mocan, Zoltán Makkai/Poster design: Rujița Bătrîn. Spectacolul este interpretat în limba română, cu supratitrare în limba engleză. Parteneri: Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Parrabbola (UK).