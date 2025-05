Control ANPC la o pensiune din Moșnița Nouă. Ce au constatat inspectorii, ce măsuri au dispus.

Inspectorii de la Protecția Consumatorilor continuă controalele la unitățile de alimentație publică din Timiș, ei aflându-se, de această dată, în incinta Pensiunii Uno – Motelețul din Moșnița Nouă.

Abateri constatate:

– prezența insectelor vii (muște) in bucătărie,

– lipsa dezinfectant veselă,

– cloramina expirată din luna aprilie 2023.

– preparate alimentare calde păstrate la temperaturi de sub 60 grade C

– materii prime refrigerate identificate păstrate in congelator, materii prime cu data limită de consum depășite(EXPIRATE).

– întreg spațiul blocului alimentar neigienizat corespunzător,

– frigidere și congelatoare cu resturi alimentare, chedere dezlipite, mânere rupte,

– aragaz și tigăi înnegrite cu depuneri masive de ulei ars, geamuri, pervazuri, site stropite cu ulei, îmbâcsite cu grăsime, faianță crăpată, cu bucăți lipsă, recipiente in care se păstreaza preparatele, mobilier neprofesionale, lipsa cantar, coșuri de gunoi fără capac și pedelă.

A fost verificată și camera nr. 2, fiind singura neocupată.

Au fost constatate următoarele abateri:

– lenjerie colorată, pereți neigienizați, cabina duș cu chedere cu mucegai, obiecte sanitare cu depuneri de calcar, rugină, rezervorul toaletei era nefuncțional, fiind acționat cu o sfoară, minibar cu cheder și grătar ruginite, calorifer cu urme de rugină.

La data și ora controlului NU s-au putut prezenta Acord de funcționare Primărie, autorizație DSVSA, Autorizatie clasificare 3 margarete.

Sanctiuni și măsuri dispuse:

– amendă contravențională în cuantum de 5000 lei

– 2 avertismente

– oprirea definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman al produselor neconforme ( peste 30 kg)

– oprirea temporară a prestării serviciilor până la remediere.