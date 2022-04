Consumatorii de energie electrică vor primi noi notificări de la furnizori. Ce trebuie să facă după ce vor fi înștiințați

Schimbare importantă pentru 9 milioane de români – consumatorii de energie electrică. Toți furnizorii de energie electrică din România vor factura potrivit convenției de consum, în cazul în care clienții nu trimit indexul autocitit al contorului.

Adică în funcție de cât a estimat clientul atunci când a semnat contractul sau, dacă nu a estimat nimic, în funcție de istoricul său de consum, trecut de furnizor în convenția sa consum.

Această convenție se referă la datele de consum pentru fiecare lună calendaristică scrie e-nergia.ro.

Înștiințarea pe care 9 milioane de români o primesc acasă

Furnizorii trimit deja celor nouă milioane de clienți casnici notificări în care îi anunță despre acest lucru, și le trimit și consumurile lunare din convențiile de consum.

Clienții au opțiunea să nu facă nimic, dacă ei consideră că acelea sunt consumurile lor reale, sau să modifice această convenție cu ce date doresc ei, și să anunțe modificările furnizorului, pentru a fi facturați în baza acestui consum.

Mai există o opțiune, cea în care furnizorul nu ține cont de convenția de consum, aceea în care clientul își citește singur contorul lună de lună, și trimite furnizorului, în intervalul de timp specificat în factură, indexul autocitit. În acest caz, furnizorul va emite factura în funcție de consumul real.

Convenție de consum

Convenția de consum este un document semnat între furnizor și consumator, în cazul în care citirile grupurilor de măsurare se fac la intervale mai mari decât perioadele de facturare, prin care părțile acceptă facturarea lunară corespunzător unor cantități de energie estimate de comun acord, cu regularizarea plăților după fiecare citire.

Din aprilie pe factură nu va mai fi trecut abonamentul la furnizorul de energie

De la 1 aprilie, noua OUG instituie, pe lângă acele prețuri plafonate, un mecanism nou, în fapt o semi-reglementare a prețului final la energia electrică, pentru următorul an.

Factura de energie electrică dintr-o lună este suma următoarelor: costul de achiziție (include și un cost cu dezechilibrul, de 5%) calculat lunar, componenta de furnizare (maximum 73 de lei/MWh), tarifele reglementate de transport și distribuție, certificatele verzi, taxa de cogenerare, acciza și TVA.

Furnizorul nu poate pune nimic în plus, deci nu veți mai avea abonament în factură, chiar dacă în contractul dvs. semnat inițial aveați abonament.

Noua lege prin care prețurile finale la energie electrică sunt plafonate pentru majoritatea clienților, timp de un an de zile de acum încolo, mai aduce o noutate: nu veți mai plăti nici abonamentul.

Ce este abonamentul zilnic care apare pe facturile de energie primite în aprilie

Multe contracte de furnizare de energie electrică ale clienților casnici, aflate acum în derulare includ, pe lângă plata energiei active și a tarifelor de rețea și a taxelor, și plata unui abonament zilnic, de câțiva zeci de bani.

În total, clienții cu acest tip de contract, deloc puțini, plăteau așadar într-o lună între 10 și 20, poate 25 de lei, dar beneficiau de un preț ceva mai mic al energiei.

Ei bine, OUG 27, care impune prețurile plafonate la energie electrică în următorul an, obligă furnizorii să nu mai perceapă acest abonament și, ca atare, începând cu facturile aferente consumului lunii aprilie, nu va mai apărea și nu îl veți mai plăti.

“În cazul în care oferta de preţ în vigoare include un abonament, compania noastră nu va percepe contravaloarea abonamentului în perioada de aplicare a OUG nr. 27/2022, exceptând ofertele care au incluse prestarea unui serviciu tehnic de verificare/revizie periodică pentru instalația de gaz și centrala termică”.

Acesta este, de exemplu, un anunț al Engie, furnizor și de gaze și de energie electrică, postat pe propriul site, dar situația este identică la toți furnizorii de electricitate.

