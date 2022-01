Consumatorii care vor avea facturile la gaz compensate în luna ianuarie 2022

consumatorul consumă energie electrică sub 300 kWh/lună, dar nu mai puțin de 30 kWh, situație în care se aplică o compensație de 0,29 lei/kWh, din preț cu taxe (dar fără abonament, rate și alte servicii din factura de electricitate), dar doar în situația în care prețul energiei electrice din contract cu tot cu taxe este mai mare de 0,68 lei/kWh. În situația în care prețul din factură este sub această valoare, consumatorul consumă mai puțin de 30 kWh sau mai mult de 300 kWh, nu primește nici o compensație.. Apreciem că, în acest an:

cca. 25% din consumatori casnici de energie electrică nu se încadrează în condițiile de consum si nu vor beneficia de nici o compensație

cca. 75 % dintre consumatorii casnici de energie electrică vor primi în medie cca 30 lei compensare pe lună.