Constantin Cocheci, director la STPT, a mințit că nu a încasat și de la stat și de la privat în anii 2022 și 2023.

Directorul general al STPT a făcut o “omisiune” de aproape jumătate de milion de lei în privința surselor de venit după ce a ajuns, director general al Societății de Transport Public Timișoara.

Loc unde acesta a fost încadrat ca unul dintre cei mai bine plătiți directori angajați “la stat” din județul Timiș, cu un salariu lunar net de 20 de mii de lei pe lună.

Asta în timp ce a continuat și fie și pe statele de plată ale companiei private AEM SA, până la finele anului 2023.

Anul trecut, în urma unor articole din cotidianul Renașterea bănățeană, Constantin Cocheci susținea, sus și tare, că nu mai are nicio treabă cu AEM SA, din septembrie 2022.

Documente oficiale din 2024, dar și arhiva de salarizare, printre care și fluturași de salariu, a companiei AEM dovedesc însă exact contrariul.

Înainte de numirea sa, pe 29 septembrie 2022, ca și director interimar al STPT, societate din subordinea Primăriei Timișoara, Cocheci susține că și-ar fi dat demisia de la firma privată unde a fost mai întâi director de operațiuni până în anul 2022 și apoi Președinte Directorat AEM SA, până în decembrie 2023.

Exact așa apare și în CV-ul său, de pe site-ul STPT.

Constantin Cocheci a indus în eroare pe toată lumea atunci când Renașterea bănățeană a dezvăluit faptul că acesta era plătit și la stat și la privat, ceea ce reprezintă o incompatibilitate, cel puțin morală, pentru un director de regie publică.

În plus, din punct de vedere al normei de ore lucrate, conform legislației muncii, domnul Cocheci pare un supra-om, sau ceea ce în engleză se numește un workaholic.

Primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcău au închis, complice, ochii la această dispensă de sute de mii de lei, oferită directorului cu cel mai mare salariu dintre conducătorii de societăți din subordinea primăriei(UPDATE. AEM și-ar putea închide definitiv porțile (renasterea.ro)).

Pe 7 august 2023, scriam că AEM și-ar putea închide definitiv porțile, lucru care s-a și întîmplat, după nici jumătate de an.

Deși la acel moment am fost contraziși și de conducerea AEM, dar și de “fostul” director Cocheci, ulterior, AEM SA a intrat în insolvență, fiind plină de datorii, ipoteci și credite și lăsând fără loc de muncă peste 400 de angajați.

Atunci semnalam că cel care conducea STPT, pe un salariu de 20 de mii de lei lunar, mai încasa și un salariu de 20 de mii de lei net și de la AEM SA.

Tot pe 7 august 2023, am fost contactați de Constantin Cocheci, în calitate de director STPT, care ne-a declarat textual: “CV-ul de pe site de la STPT nu mai e valabil. A fost pus pe site acum un an de zile, când am venit la STPT. Am anulat contratul cu AEM anul trecut (2022 – n.r.) în septembrie și am terminat cu AEM. Nu mai există acea formă de organizare. Acum are AGA si CA.

Președinte AGA, președinte CA și director general este domnul Ionel Pepenică. Nu știu ce aveți personal cu mine și faceți mereu legătura cu STPT. Sau aveți ceva personal cu mine și dați în STPT. În CV scrie că mi-am terminat mandatul la AEM”.

Realitatea de pe site-ul oficial al STPT este însă alta.

Și tot în realitate, pe 24 mai 2024, domnul Cocheci depunde, printr-o societate de avocatură, la Tribunalul Timiș, o contestație împotriva tabelului preliminar al creanțelor pe care păgubiții trebuie să le recupereze de la AEM SA în insolvență.

Ce cere domnul Cocheci în acest act? “…

modificarea tabelului preliminar de create, in sensul trecerii intregii mele creante salariale, aça cum a fost ea declarat si, ulterior, precizat la suma brut de 239.317 lei, la care se adaug si indemnizatia aferent lunii decembrie 2023, In cuantum de 47.779 lei net si prima de Craciun, in cuantum de 600 lei, dar si cheltuielile de judecata in cuantum de 1.400 lei, deci, in total un net in cuantum de 189.786 lei. Solicit si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1.400 lei, deci in total un net un cunatum de 189.786 lei”.

De altfel, pentru a ne confirma încă o dată că afirmația că ar fi anulat contractul cu AEM SA în septembrie 2022, acesta atașează contestației și fluturașii de salariu, ultimul fiind din noiembrie 2023.

Neconcordanțe apar și în declarațiile de avere și de interese ale directorului STPT.

În declarația de avere din 31 octombrie 2022, adică cea de la 30 de zile de la numirea ca director al STPT, Cocheci scrie că este director la AEM, cu un salariu anual de 240.000 de lei. În declarația de interese, dată tot pe 31 octombrie 2022, el scrie că a încasat 200.000 lei ca și “Altele DIRECTOR” la AEM Timișoara dar și 400.000 lei pentru “MANDAT DIRECTORAT” tot la AEM. Declarațiile sunt date în calitate de “Director General la Transport Public SA”. Sic!

În 15 iunie 2023, Constantin Cocheci, acum în calitate de “director general la Societatea de Transport Public Timișoara SA” apare cu următoarele venituri: 480.000 lei ca și director la AEM SA și 60.000 de lei ca și director la STPT. În declarația de interese, din aceeași data de 15 iunie 2023, apar 480.000 de lei pentru “Altele DIRECTOR” la AEM SA și 400.000 de lei ca și “DIRECTORAT MANDAT” la AEM Timișoara.

Dincolo de contradicțiile flagrante dintre declarațiile de avere și interese și cele declarate Renașterii bănățene în 7 august 2023, se pune întrebarea de unde a avut AEM bani pentru astfel de salarii consistente, în condițiile în care societatea avea activitatea blocată de datorii, toate bunurile gajate și muncitorii neplătiți cu lunile.

Și pentru a înlătura orice dubiu privind faptul că directorul STPT se afla pe statul de plată al companiei private AEM în timp ce conducea regia primăriei iar el spunea că de un an a plecat din privat, chiar domnia sa explică negru pe alb, în aceeași contestație depusă la Tribunalul Timiș: “Tot in cererea introductiv am aratat că remuneratia mea lunara, care a fost stabilita la suma de 34.188 lei brut, NU MI-A FOST ACHITATA DIN LUNA MAI 2023, astfel că la acea data totalul creantei mele era in cuantum de 205.128 lei brut (care include si contributile obligatori ce totalizeazã 41,50%).

In acest sens, am anexat cererii si fluturasul de salariu pe luna octombrie 2023.

Aceasta, intrucât cu privire la remuneratiile aferente lunilor noiembrie si decembrie 2023, care de asemenea nu mi-au fost achitate, nu era indeplinita conditia vechimii (scadenta mai mare de 60 de zile).

Prin urmare, la termenul de judecat din data de 29.02.2024, în dosarul nr. 5530/30/2023, apartorul meu ales a depus o precizare de actine prin care mi-am majorat câtimea pretentillor de la suma de 205.128 lei, la suma de 239.317 lei (brut), intrucât am luat in calcul si remuneratia aferenta lunii noiembrie 2023, tot in cuantum de 34.188 lei (am anexat precizării fluturasul de salariu pe luna noiembrie 2023)”.