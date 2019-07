Consilierii judeţeni au decis dizolvarea societăţii Aviaţia Utilitară Timişoara

Rentabilizarea activităţii societăţii Aviaţia Utilitară Timişoara SA s-a dovedit o căciulă prea mare pentru Consiliul Judeţean Timiş, instituţia care, în urmă cu opt ani – când prelua aerobaza de pe câmpul cunoscut sub denumirea de Cioca şi situat după ieşirea din Timişoara de pe Calea Torontalului – anunţa cu surle şi trâmbiţe că va investi atât cât va fi necesar pentru a face o mândreţe de firmă.

Precum se întâmplă cu multe alte proiecte publice din Timiş, însă, în spatele vorbelor sforăitoare ale politicienilor am regăsit şi de această dată un mare zero, ajungându-se la stadiul în care bătrânele avioane utilitare preluate de CJT să nu mai aibă drept de zbor, din cauza stării tehnice deplorabile.

Aceeaşi Mărie, sub o nouă pălărie.

Actul de deces al SC Aviaţia Utilitară Timişoara a fost semnat chiar ieri, când consilierii judeţeni s-au într-unit în calitate de adunare generală a acţionarilor – în condiţiile în care doar CJT are participare în firmă – şi au decis dizolvarea societăţii. Îngroparea definitivă va cădea, desigur, în sarcina Oficiului Registrului Comerţului, care urmează să ia act de decizia acţionariatului.

Planul Consiliului Judeţean – rămâne de văzut cât de realist se va dovedi – este să revitalizeze aviaţia utilitară în cadrul unui proaspăt Birou de management al activităţii aeronautice, de agrement şi sportive. Compartimentul respectiv va funcţiona, cu şapte salariaţi, în cadrul Direcţiei de prestări servicii a CJT, după cum au decis consilierii judeţeni, în şedinţa de plen de ieri.