Concurs internațional de eseuri. Premiul 3 pe țară pentru o elevă a unei școli din Timișoara

Premiul 3 pe țară pentru o elevă a unei școli din Timișoara, la un concurs internațional de eseuri.

Pandemia a adus cu sine o serie de restricții, dar, în pofida multor neajunsuri, procesul de adaptare la noile provocări a permis o expandare a zonei de inovație și a laturii umane creative. Activitățile din mediul educațional, limitate ca interacțiune, au explorat noi abordări, conturând multiple teme de reflexie sau accentuându-le pe cele esențiale.

Concursurile pentru elevi au reprezentat, în ultimul an, una dintre cele mai intens derulate activități școlare și extrașcolare. ”We Are All Connected” este unul dintre concursurile care a coagulat elevi din întreaga lume în jurul unei teme, atât de veche și totuși atât de actuală: ”Pacea”.

Concurs-eseu

Organizat de Cluburile Lions din întreaga lume, concursul a presupus organizarea unei manifestări comune, care abordează aceeași temă prin mijloace artistice diferite: realizarea unui eseu centrat pe subiectul păcii – ”așa cum o înțeleg cu sinceritatea și puritatea vârstei, elevii de 11, 12 sau 13 ani” – și realizarea unui afiș/desen.

Județul Timiș a fost reprezentat la acest concurs de o singură instituție de învățământ – Școala Gimnazială nr. 19 ”Avram Iancu” din Timișoara, din cadrul căreia s-a remarcat eseul Vanesei Mihăiuc, elevă în clasa a VII-a, care a obținut premiul al III-lea pe țară. Într-un cadru festiv restrâns, limitat de contextul epidemiologic, cei 15 elevi ai școlii care au participat la ambele secțiuni ( 3 cu eseuri, 12 cu desene) au fost felicitați de conducerea școlii și de cadre didactice, primind diplome de recunoaștere a talentului și a implicării de care au dat dovadă.

Totodată, elevii au fost recompensați cu cărți, ghiozdane, boxe portabile și o sumă de bani, majoritatea sponsorizărilor venind din partea unor cluburi Lions, reprezentate de Ana Crâsneanu, președintele Zonei 5 Vest District 124 România.