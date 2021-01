Colterm-ul, în faza de „rotire a cadrelor”

Având în vedere măsurile de reorganizare care se află în curs de implementare la Colterm SA, începând cu data de 1 februarie 2021, funcția de director general va fi ocupată de Bogdan Nanu, actualmente director general adjunct, au anunțat ieri reprezentanții companiei.

„Dl. Emil Șerpe va trece pe poziția de director general adjunct, fiind decizia Domniei Sale, pe motive de ordin personal. Totodată, schimbarea are la bază și experiența vastă în domeniul financiar a lui Bogdan Nanu, cu atât mai mult cu cât în perioada următoare vor fi implementate la nivelul companiei de termoficare măsuri de reorganizare a societății, care vizează, în principal, restructurări de ordin economic, condiții în care expertiza acestuia va fi un garant pentru revigorarea Colterm SA. De asemenea, dl. Emil Șerpe va avea, la rândul său, o contribuție importantă în procesul de reorganizare, având în vedere experiența sa din ultimii șase ani în cadrul companiei, din care ultimii patru de pe funcția de director general”, au comunicat cei de la Colterm.

Planuri peste planuri

În următorii trei ani Primăria Timișoara și Colterm vor lucra pentru restructurarea din temelii a termoficării din Timișoara. În urmă cu câteva zile au fost prezentate public câteva proiecte ale companiei. Astfel, în ianuarie au început testele pentru folosirea deșeurilor vegetale colectate în Timișoara la CET SUD, iar din februarie procesul va deveni operațional. Zece la sută din cărbunele folosit pentru producerea energiei va fi înlocuit cu biomasă. Din fonduri europene sunt în curs modernizare 10 kilometri de rețea primară și 20 de rețea secundară. Acest proiect este deja în implementare, fiind semnate contractele de finanțare și execuție. Există autorizație de construire din decembrie 2020 și de îndată ce vremea o va permite se va trece la munca de teren. Au fost montate panouri solare la CET Freidorf, care, împreună cu motoarele termice instalate, transformă o mică centrală de cartier într-un model de urmat la scară largă pentru termoficarea din Timișoara.

Astfel, pe timpul anotimpului rece energia termică și apa caldă sunt produse din surse în cogenerare, iar în perioada verii sută la sută din apa caldă este produsă cu ajutorul panourilor solare. Pentru prima dată de la începutul termoficării în Timișoara cele două centrale (sud și centru) pot funcționa sincron, aducând maximum de energie produsă în sudul orașului acolo unde în viitor se vor dezvolta capacitățile de producție. Motoarele termice de la CET Buziaș și CET Dunărea au primit toate autorizațiile necesare și au început producția de energie termică și electrică în cogenerare.

La ora actuală, toate punctele termice sunt conectate prin sistemul SCADA, putând fi urmărite și gestionate online. Colterm-ul se află în faza finală a studiului de fezabilitate pentru montarea la CET Centru a unei surse de producție a energiei termică în cogenerare. De îndată ce studiul va fi în forma lui finală, Primăria Timișoara va depune documentația pentru finanțarea acestuia la MDRAP prin programul „Căldură și confort”. Un alt studiu de fezabilitate finalizat în ianuarie 2021, care implică aceleași fonduri MDRAP, presupune retehnologizarea a 3,6 kilometri de rețea primară. În aceste zile, Colterm-ul va trimite către primărie această documentație pentru a fi transmisă spre finanțare la MDRAP. De asemenea, un studiu de fezabilitate la care se lucrează vizează transformarea PT 98 în centrală de cartier, care va utiliza tehnologii nepoluante. În acest sens societatea Colterm își propune utilizarea de biomasă ca sursa energetică în această centrală. Și pentru această investiție MDRAP are linii de finanțare deschise.

În căutarea concordatului „Concordatul preventiv reprezintă un mijloc prin care pregătim societatea pentru investiții viitoare. Săptămâna viitoare urcăm pe SEAP achiziția publică pentru selectarea consultantului. Dacă creditorii care reprezintă 75 la sută din valoarea datoriei subscriu planului propus, putem considera negocierile încheiate și putem solicita instanței omologarea concordatului˝, a spus Bogdan Nanu, directorul de la Colterm.

În prezent, fiecare timișorean plătește 125 de lei pe an pentru pierderile din rețelele Colterm-ului și 2.019 lei pe an pentru subvenționarea prețului pentru energia electrică și termică furnizată către abonații de la Colterm. „La finalul procedurii care va dura trei ani sunt convins că povara care cade pe umerii timișorenilor va fi mult redusă˝, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei, care a mai precizat și că nivelul subvenției va fi dezbătut în Consiliul Local. Primăria Timișoara împreună cu managementul Colterm-ului au identificat mai multe opțiuni pentru finanțarea investițiilor în retehnologizarea și reorganizarea companiei. Una dintre opțiuni este o asociere cu un actor privat de anvergură care are capacitatea de a susține acest proces. De asemenea este posibil un mix de finanțare din fonduri europene cu un împrumut de la Banca Mondială, care ar putea fi implicată și în identificarea de surse alternative de energie ce pot fi utilizate în cazul concret al Colterm-ului.