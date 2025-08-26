Colterm începe probele la rece. Programul cu zonele unde vor fi încărcate instalaţiile

Colterm va desfășura, etapizat, probele la rece, un pas esențial în pregătirea sezonului de încălzire 2025-2026. Concret, în perioada 8 – 22 septembrie, vor fi încărcate cu agent termic traseele de distribuție și instalațiile interioare din imobilele racordate la sistemul centralizat.

Zonele și punctele termice (PT) programate sunt:

Zona Centrală: PT 4, 4B (8 septembrie), PT 4A, 7C (9 septembrie), PT 1A, 1B (16 septembrie), PT 2, 3 (17 septembrie), PT 24 (19 septembrie)

Zona Elisabetin / Odobescu: PT Rusu Sireanu, Lic.1 (8 septembrie), PT Văcărescu, 62 (9 septembrie), PT Corbului (11 septembrie), PT Păltiniș (12 septembrie), PT 63 (18 septembrie)

Zona Complex Studențesc / Olimpia: PT 50, 56 (15 septembrie), PT Diana, 3TR, 15 (16 septembrie), PT 13A, 18 (17 septembrie), PT 4TR (18 septembrie), PT 13 (22 septembrie)

Zona Universității: PT Plevna (11 septembrie), PT Siret, PT Madgearu (16 septembrie), PT 12 (19 septembrie)

Zona Girocului: PT 51, 52 (8 septembrie), PT 54, 53 (9 septembrie), PT 58 (12 septembrie), PT 55, 59 (15 septembrie), PT 57 (16 septembrie)

Zona Soarelui: PT 92, 93 (10 septembrie), PT 91, 94 (17 septembrie)

Zona Șagului: PT 69, 81 (10 septembrie), PT 82, 83 (11 septembrie), PT 84, 85 (12 septembrie), PT 88, 89 (15 septembrie), PT 86, Vulturii (16 septembrie)

Zona Circumvalațiunii: PT 34, 48C (8 septembrie), PT 47, 47A (10 septembrie), PT 48A (15 septembrie), PT 48, 48B (16 septembrie)

Zona Torontalului: PT 49, 49A (9 septembrie), PT 26 (15 septembrie)

Zona Tipografilor: PT 7A, 7B, 20, 21 (10 septembrie), PT 22, 23 (11 septembrie), PT 19 (17 septembrie)

Zona Lipovei / I.I. Ionescu de la Brad: PT 28, 29 (8 septembrie), PT 38, 40 (9 septembrie), PT 39, 41 (10 septembrie), PT 27 (11 septembrie), PT 38A, 38B (12 septembrie)

Zona Aradului: PT 33, 36, 37 (11 septembrie), PT 32, 35 (17 septembrie), PT 30, 31 (18 septembrie)

Zona Lugojului: PT 72, 75 (8 septembrie), PT 74, 74A (9 septembrie), PT 71, 73 (19 septembrie)

Zona Baba Dochia / Lunei: PT 10, 10A (11 septembrie), PT 10B, 10C (12 septembrie), PT 10D (18 septembrie), Romanilor, Torac, Cerna (22 septembrie)

Zona Policlinicii: PT 8A (12 septembrie), PT 6 (17 septembrie), PT 8B, 8C (18 septembrie)

Zona Tribunalului: PT 22A (12 septembrie), PT 25 (19 septembrie)

Zona Balta Verde / Mircea Bătrân: PT 43A, 43M (12 septembrie), PT 44, 46 (15 septembrie)

Zona Detunata: PT 17, 17A (15 septembrie)

Zona Steaua: PT 98, SDM (17 septembrie)

Zona Buziașului: CT Buziașului (18 septembrie)

Zona Bucovina: PT 45, 45A, 45B (18 septembrie)

Zona Freidorf / Polonă: CT Freidorf, CT Polonă (18 septembrie)

Zona Dunărea / CFR: CT Dunărea, CFR (19 septembrie)

Zona Gara de Nord: CT Dragalina (19 septembrie)

Zona Dâmbovița: PT V. Lupu (19 septembrie)

Zona UMT: CT UMT (22 septembrie)

Asociațiile sunt rugate să anunţe abonaţii care au golit apa din instalațiile interioare și încă efectuează lucrări să le finalizeze și să permită reîncărcarea în siguranță, pentru a evita probleme atât pentru ei, cât și pentru vecini.

Dacă abonaţii constată defecțiuni la contoarele de energie termică (cabluri rupte, termorezistențe distruse, contor inundat etc.), sunt rugaţi să ne anunțe imediat. Este mult mai simplu să fie remediate acum, decât după pornirea sezonului de încălzire.

Abonaţii pot contacta Colterm la:

Dispecerat non-stop: 0256.494.133 | 0752.309.800

E-mail: [email protected]

Lista completă a străzilor arondate fiecărui punct termic este disponibilă aici: https://www.colterm.ro/relatii-clienti/puncte-si-centrale-termice