Emoții risipite sub panoul feminin

Emoții risipite la Timişoara. Noua ediție a Cupei României de baschet feminin reunește nouă echipe la start. Printre ele, și CSU Politehnica Timișoara, echipă care a acceptat în această vară invitația Federației Române de Baschet de a evolua în Liga Națională.

În urma tragerii la sorți a fost stabilit un tur preliminar, care se va desfășura în dublă manșă la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie.

În această fază, CSU Politehnica Timișoara va da piept cu CS Universitatea Cluj-Napoca, pe 27 septembrie și 4 sau 5 octombrie. Dacă se va califica mai departe, gruparea antrenată de Dan Ionescu o va întâlni în turul următor pe ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, care este cap de serie alături de CSM CSU Târgoviște, FCC Baschet UAV Arad și Rapid București.

Cele patru echipe au intrat direct în faza următoare a competiției, în care mai sunt programate duelurile Rapid București – CSU Brașov, FCC Baschet UAV Arad – Agronomia București și CSM CSU Târgoviște – Sportul Studențesc Leii București.