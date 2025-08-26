Călin Toma, în alb-violet! Miercuri se joacă Poli – Dinamo, în Cupa României. Unde vedem meciul

Cu doar câteva zile înaintea debutului în noul sezon al Ligii a III-a la fotbal, Politehnica Timișoara a perfectat un transfer cu care plusează la capitolul experiență.

Călin Toma, un fundaș stânga în vârstă de 33 de ani născut în orașul de pe Bega și care a strâns 190 de prezențe în eșalonul secund, cu 17 goluri marcate și 13 pase decisive livrate, și-a dat acordul pentru a evolua sub comanda antrenorului Dan Alexa.

El a semnat un contract valabil pentru următoarele două stagiuni. Toma poate acoperi și posturile învecinate și s-a remarcat de-a lungul anilor și ca un bun executant al loviturilor libere.

Campion național la juniori A și B cu FC Politehnica Timișoara, acesta a mai jucat la Flacăra Făget, Mama Mia Becicherecu Mic, CSC Ghiroda, Ripensia Timișoara, SCM Gloria Buzău, Metalul Buzău, CSC Dumbrăvița și CSM Slatina.

Pentru cea din urmă echipă a evoluat în acest sezon într-un joc din Cupa României și în patru din Liga a II-a (are un assist). În ediția precedentă, Călin Toma a bifat 25 de apariții în „B” și un gol marcat.

Poli – Dinamo, miercuri, 27 august, în Cupa României

În altă ordine de idei, Poli Timişoara va înfrunta pe CS Dinamo Bucureşti, miercuri, 27 august, de la ora 17:30, pe stadionul „Electrica”.

Clubul alb-violet a anunaţat într-un comunicat:

„Pentru cei care nu pot ajunge mâine la meci, duelul din Cupa României cu CS Dinamo Bucuresti poate fi văzut online pe canalul nostru oficial: YouTube.com/PolitehnicaTimișoara1921

Tribuna 1 e sold-out, numărul redus de bilete din acest sector s-a epuizat vineri la câteva minute de la punerea în vânzare!

În schimb, mai sunt destule bilete disponibile la tribuna 2. Le puteți achiziționa online – Bilete.ro: tinyurl.com/BiletePOLIvCSDinamo – dar și direct de la stadion, în limita disponibilității!

Spectatorii cu dizabilități au acces liber pe marginea terenului, în timp ce copiii până la vârsta de 12 ani și juniorii legitimați la Academia Politehnica Timișoara au asigurată intrarea gratuită la tribuna 2.

Recomandăm ca accesul să se facă din timp pentru a evita aglomerația de la porțile de intrare”.