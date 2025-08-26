Primăria a anunţat că alte 25 de insule ecologice devin operaționale în mai multe cartiere din Timișoara

Alte 25 de insule ecologice devin operaționale în mai multe cartiere din Timișoara, a anunţat municipalitatea.

„Primăria Municipiului Timișoara pune în funcțiune, începând cu 1 septembrie, cel de-al doilea lot de insule ecologice. Acestea contribuie la menținerea curățeniei în cartiere, reduc mirosurile neplăcute generate de depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și asigură un mediu mai sănătos pentru timișoreni.

Cel de-al doilea lot cuprinde 25 de insule, amplasate în toate zonele orașului. Pentru a asigura o utilizare corectă și eficientă a acestora, Primăria Municipiului Timișoara, împreună cu RETIM și Poliția Locală, organizează în continuare întâlniri de informare și instruire pentru cetățeni.

De la punerea în funcțiune a primelor 19 insule, în Calea Aradului și Calea Torontalului, municipalitatea a constatat o scădere a gradului de contaminare a deșeurilor reciclabile, în special pentru cele din plastic. Sistemul este, totodată, ajustat permanent pe baza observațiilor și sesizărilor primite de la cetățeni, pentru a asigura o funcționare cât mai eficientă”, a transmis Primăria Timişoara.

Sistemele ecologice sunt gestionate de RETIM și ADID, partenerii responsabili cu operarea, monitorizarea și întreținerea lor. Fiecare unitate este echipată cu cinci containere pentru colectarea separată a deșeurilor: biodegradabil, rezidual, plastic/metal, hârtie/carton și sticlă. Accesul se face pe bază de cartelă, iar senzorii digitali integrați monitorizează nivelul de umplere și transmit alerte în cazul utilizării necorespunzătoare.

Insulele ecologice au fost achiziționate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și fac parte dintr-un program mai amplu derulat de municipalitate, dedicat modernizării sistemului de colectare a deșeurilor. În total, au fost instalate 100 de insule, care vor deservi aproximativ 9.000 de apartamente și 27.000 de locuitori din zonele cu cea mai mare densitate din oraș.

