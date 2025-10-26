”Colors of the Heart”, cu Ramona Oroşanu.

Centrul Multifuncțional Bastion va găzdui vineri, 31 octombrie, cu începere de la ora 18, vernisajul expoziției de pictură ”Colors of the Heart”, semnate de Ramona Oroșanu, ale cărei lucrări vor putea fi admirate pe simeze până în 14 noiembrie.

”După succesul expoziției <<Colors of the Wind>>, artista Ramona Oroșanu revine cu o nouă poveste vizuală: <<Colors of the Heart>>, o călătorie în universul legăturilor nevăzute dintre oameni și ființele necuvântătoare.

Fiecare tablou vorbește despre o virtute comună – curaj, libertate, înțelepciune, dragoste de mamă, candoare – valori pe care le regăsim deopotrivă în sufletele noastre și în lumea animalelor. Prin culori vibrante și simboluri subtile, artista ne invită să privim dincolo de vizibil și să simțim cu inima.

Vernisajul din 31 octombrie va fi o seară specială, deschisă de Ruxandra Adam și curatoriată de prof. univ. dr. Gabriel Kelemen. Atmosfera va fi îmbogățită de un moment artistic live, susținut de Maria Oros (vioară) și Ramona Oroșanu (voce). Ne vom bucura împreună de muzică, de un pahar de șampanie și, mai ales, de dialoguri despre artă și emoțiile pe care aceasta ni le trezește.

Ramona Oroșanu este dovada vie că munca multă bate talentul. Prin lucrările sale își propune să transmită un vibe pozitiv și crede că, dacă oamenii zâmbesc sau simt o emoție bună în fața unui tablou, și-a împlinit menirea de artist. Viziunea ei este aceea de a crea tablouri-moștenire, care să spună o poveste și să poată fi transmise din generație în generație.

Vă așteptăm cu drag să descoperiți <<Colors of the Heart>> și să vă lăsați purtați de emoția culorilor și a simbolurilor ascunse în ele,” au transmis organizatorii.