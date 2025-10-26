Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

În fiecare an, pe 26 octombrie, credincioșii ortodocşi, dar şi greco- și romano-catolicii, prăznuiesc ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cunoscut în popor drept Sfântul Dumitru.

Acesta a trăit pe vremea lui Diocleţian şi Maximian Galeriu, împăraţi faimoşi ai Imperiului Roman. Dimitrie era fiul voievodului din cetatea Tesalonicului.

Acesta a fost botezat în taină, părinţii săi temându-se de ceea ce ar fi putut păţi atât ei, cât şi copilul în acea perioadă în care păgânii persecutau creştinii. Acesta a fost învăţat despre Dumnezeu şi creştinism într-o încăpere ascunsă a palatului familiei, unde a făcut primii paşi spre sfinţenie învăţând despre Mântuitor şi despre minunile Sale.

Cu trecerea anilor, Dimitrie a devenit tot mai înţelept, iar când mama şi tatăl lui au părăsit această lume, el a rămas singur, moştenitor al averilor şi al numelui.

Cunoscându-i faima de om drept şi bine cumpănit, Împăratul Maximian a decis că el ar trebui să devină voievod al cetăţii.

Toţi credincioşii din aşezare s-au bucurat la auzul veştii şi l-au întâmpinat cu mare bucurie, iar Dimitrie i-a îndrumat cu vrednicie şi a adus foarte mulţi oameni pe calea cea dreaptă. Auzind însă că noul conducător desemnat de el este creştin, Maximian s-a mâniat şi, întorcându-se de la o bătălie împotriva sciţilor, a poruncit să se facă praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor.

Ajuns la Tesalonic, împăratul îl întreabă pe Dimitrie dacă tot ceea ce auzise despre el este adevărat. Fără să stea pe gânduri, viitorul sfânt îi răspunde cu sinceritate, mărturisindu-se drept creştin, ceea ce-l determină pe cezar să pună ca Dimitrie să fie aruncat în temniţă până la finalul petrecerilor pe care le pregătise. În timpul jocurilor, Împăratul s-a bucurat să-l vadă pe Lie, un luptător înalt, puternic şi înfricoşător la chip, cum îi omora în arenă pe cei trecuţi la religia lui Hristos.

Printre cei care au asistat la aceste acte de cruzime s-a numărat şi Nestor, un tânăr care a cerut binecuvântarea lui Dimitrie pentru a lupta cu Lie şi a opri uciderea creştinilor, iar sfântul i-a făcut semnul crucii pe frunte, rostind cuvintele: „Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei mărturisi!”.

Mergând să lupte, Nestor a cerut ajutor Dumnezeului lui Dimitrie, iar în câteva momente adversarul lui a căzut răpus. Orbit de mânie după ce a aflat de binecuvântarea dată de cel întemniţat şi a văzut cu ochii lui moartea lui Lie, Maximian a poruncit ostaşilor să-l străpungă pe sfânt cu suliţele.

Dimitrie şi-a dat ultima suflare în braţele lui Dumnezeu, în jurul anului 306, iar la puţină vreme după moartea sa a pierit şi Sfântul Nestor, prin tăierea capului.

Sfântul Dumitru și puterile lui asupra naturii

Sfântul Dumitru este perceput în popor ca fiind dăruit de la Dumnezeu cu virtuţi vindecătoare, dar şi cu puteri asupra naturii, el fiind cel care desfrunzeşte pădurile, usucă plantele şi îi adună pe toţi laolaltă la Focul lui Sumedru.

El este considerat a fi patronul păstorilor şi al toamnei, multe dintre superstiţiile româneşti fiind legate de starea vremii în ziua Sfântului Dumitru.

Dacă, în 26 octombrie, cerul e înnorat, plouă şi bate vântul, ne putem aştepta la zăpezi grele în iarna care va veni, după cum vremea senină şi uscată în ziua praznicului e semn de iarnă blândă.

De Sfântul Dumitru, ţăranii taie coama cailor tineri pentru ca aceasta să crească frumos, iar bătrânii cred că acum trebuie să dai înapoi banii luaţi cu împrumut, dar şi să faci socoteli noi.

Altminteri, s-ar putea să dai înapoi dublu, mai spun poveştile din satele româneşti de odinioară.