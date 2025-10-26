Întreruperi de curent programate în județul Timiș, în perioada 27 – 31 octombrie 2025.
Rețele Electrice România a redus pe cât posibil întreruperile programate pentru a minimiza disconfortul clienților. Acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și colegilor noștri. Regretăm neplăcerile resimțite, în cazurile în care aceste lucrări vă perturbă temporar activitățile.
Județul Timiș
|Ziua / Data
|Orar
|Localitatea
|Strada
|Luni, 27.10.2025
|07:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: str.Picaso(P), str.Kipling(P)
|Luni, 27.10.2025
|09:00 – 14:00
|Becicherecu Mic
|Alte detalii: Partial, Zona pe langa Biserica Romaneasca
|Luni, 27.10.2025
|09:00 – 17:00
|Biled
|Alte detalii: Partial, zona iesire spre Sandra
|Luni, 27.10.2025
|09:00 – 17:00
|Buziaș
|Agenti economici: SC OTE Group SRL, SC Cafe House SRL, Bestfoam Hala Agromec, AUTO LUC SRL | Alte detalii: str.Principala
|Luni, 27.10.2025
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Partial
|Luni, 27.10.2025
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: str Tineretului, nr 177
|Luni, 27.10.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Partial , Str. Panselutelor , Magnoliei , Branduselor , Lacramiorelor , Petuniei , Crizantemelor , Crinului, Bujorilor, Gladiolelor
|Luni, 27.10.2025
|09:00 – 17:00
|Chișoda
|Alte detalii: Partial, str Marului, Macesului, Corcodusului, Crangului
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Panselutelor , Magnoliei , Branduselor , Lacramiorelor , Petuniei , Crizantemelor , Crinului, Bujorilor, Gladiolelor
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Sânpetru Mare
|Alte detalii: Partial
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Iohanisfeld
|Alte detalii: Partial
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Partial
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Becicherecu Mic
|Alte detalii: Partial
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Dudeștii Noi
|Alte detalii: Calea Sanandreiului, nr 8
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Partial, Zona pe langa L’ aAventuira
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Alte detalii: Partial, str Veveritei, Bursucului, Vidrei
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: Partial
|Marți, 28.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Tristan Tara(P)
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str.Carabusului (P), str.Matragunei(P), str.Furnicii(P), Aleea Scurta(P), str.Grigore Alexandrescu(P)
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Crivobara
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Agenti economici: Restaurant Jadore | Alte detalii: Str. Islazul Mic(total), Str. Caransebesului(partial)
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Periam
|Alte detalii: Periam Port
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Pustiniș
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Partial, Str. Remus , Dacilor, Romulus, Romanilor, , Alte detalii: Str Jupiter nr 16
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Albina
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Recaș
|Alte detalii: Str. Iion Cojar
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Becicherecu Mic
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 29.10.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Partial, zona langa Moara
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Pustiniș
|Alte detalii: Partial
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Moșnița Veche
|Alte detalii: Str. Iezer, Muntenia, Gurghiu, Mare, Drumul Boilor, Tampa
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Săcălaz
|Alte detalii: Partial
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Cliciova
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: str. Cocorilor 83
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Peciu Nou
|Alte detalii: Partial
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Nevrincea
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Berlin,Tirana, Monaco, Baku, Vatican
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 15:00
|Timișoara
|Alte detalii: str.Dumbravita(P), str.Take Ionescu(P), str.Academician Dimitrie Gusti(P), str.Andrei Mocioni
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: Camping Serv.Auto-Dinano | Alte detalii: str. Padurea Verde(P), str.Lorena(P), Dorobantilor(P)-PECO, str.Spitalul Nou(P), , Alte detalii: Zona Triaj Ronat
|Joi, 30.10.2025
|09:00 – 17:00
|Sânpetru Mare
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 31.10.2025
|09:00 – 17:00
|Ianova
|Alte detalii: Ianova, nr 263
|Vineri, 31.10.2025
|09:00 – 17:00
|Bucovăț
|Alte detalii: Matnicu Mic, Dragsinesti, Gladna Montana Poli, Fardea, Fardea Baraj, Hauzesti
|Vineri, 31.10.2025
|09:00 – 17:00
|Cenei
|Agenti economici: SC TERA Cenei , SP Tubular Tehnosistem | Alte detalii: Partial
|Vineri, 31.10.2025
|09:00 – 17:00
|Dudeștii Vechi
|Alte detalii: Partial