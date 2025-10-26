Întreruperi de curent programate în județul Timiș, în perioada 27 – 31 octombrie 2025

Întreruperi de curent programate în județul Timiș, în perioada 27 – 31 octombrie 2025.

Rețele Electrice România a redus pe cât posibil întreruperile programate pentru a minimiza disconfortul clienților. Acestea au loc când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, situații în care sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și colegilor noștri. Regretăm neplăcerile resimțite, în cazurile în care aceste lucrări vă perturbă temporar activitățile.

Județul Timiș

Ziua / DataOrarLocalitateaStrada
Luni, 27.10.202507:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: str.Picaso(P), str.Kipling(P)
Luni, 27.10.202509:00 – 14:00Becicherecu MicAlte detalii: Partial, Zona pe langa Biserica Romaneasca
Luni, 27.10.202509:00 – 17:00BiledAlte detalii: Partial, zona iesire spre Sandra
Luni, 27.10.202509:00 – 17:00BuziașAgenti economici: SC OTE Group SRL, SC Cafe House SRL, Bestfoam Hala Agromec, AUTO LUC SRL | Alte detalii: str.Principala
Luni, 27.10.202509:00 – 17:00GirocAlte detalii: Partial
Luni, 27.10.202509:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: str Tineretului, nr 177
Luni, 27.10.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Partial ,  Str. Panselutelor , Magnoliei , Branduselor , Lacramiorelor , Petuniei , Crizantemelor , Crinului, Bujorilor, Gladiolelor
Luni, 27.10.202509:00 – 17:00ChișodaAlte detalii: Partial, str Marului, Macesului, Corcodusului, Crangului
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Panselutelor , Magnoliei , Branduselor , Lacramiorelor , Petuniei , Crizantemelor , Crinului, Bujorilor, Gladiolelor
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00Sânpetru MareAlte detalii: Partial
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00IohanisfeldAlte detalii: Partial
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Partial
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00Becicherecu MicAlte detalii: Partial
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00Dudeștii NoiAlte detalii: Calea Sanandreiului, nr 8
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Partial, Zona pe langa L’ aAventuira
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00UrseniAlte detalii: Partial, str Veveritei, Bursucului, Vidrei
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: Partial
Marți, 28.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Tristan Tara(P)
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str.Carabusului (P), str.Matragunei(P), str.Furnicii(P), Aleea Scurta(P), str.Grigore Alexandrescu(P)
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00Crivobara
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00LugojAgenti economici: Restaurant Jadore | Alte detalii: Str. Islazul Mic(total), Str. Caransebesului(partial)
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00PeriamAlte detalii: Periam Port
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00PustinișAlte detalii: Partial
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00GirocAlte detalii: Partial, Str. Remus , Dacilor, Romulus, Romanilor, , Alte detalii: Str Jupiter nr 16
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00AlbinaAlte detalii: Partial
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00RecașAlte detalii: Str. Iion Cojar
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00Becicherecu MicAlte detalii: Partial
Miercuri, 29.10.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Partial, zona langa Moara
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00PustinișAlte detalii: Partial
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00Moșnița VecheAlte detalii: Str. Iezer, Muntenia, Gurghiu, Mare, Drumul Boilor, Tampa
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00SăcălazAlte detalii: Partial
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00Cliciova
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: str. Cocorilor 83
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00Peciu NouAlte detalii: Partial
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00Nevrincea
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Str. Berlin,Tirana, Monaco, Baku, Vatican
Joi, 30.10.202509:00 – 15:00TimișoaraAlte detalii: str.Dumbravita(P), str.Take Ionescu(P), str.Academician Dimitrie Gusti(P), str.Andrei Mocioni
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: Camping Serv.Auto-Dinano | Alte detalii: str. Padurea Verde(P), str.Lorena(P), Dorobantilor(P)-PECO, str.Spitalul Nou(P), , Alte detalii: Zona Triaj Ronat
Joi, 30.10.202509:00 – 17:00Sânpetru MareAlte detalii: Partial
Vineri, 31.10.202509:00 – 17:00IanovaAlte detalii: Ianova, nr 263
Vineri, 31.10.202509:00 – 17:00BucovățAlte detalii: Matnicu Mic, Dragsinesti, Gladna Montana Poli, Fardea, Fardea Baraj, Hauzesti
Vineri, 31.10.202509:00 – 17:00CeneiAgenti economici: SC TERA Cenei , SP Tubular Tehnosistem | Alte detalii: Partial
Vineri, 31.10.202509:00 – 17:00Dudeștii VechiAlte detalii: Partial

